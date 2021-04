Ukrajna kiutasított egy újabb orosz diplomatát

2021. április 27. 13:53

Ukrajna nemkívánatos személynek minősítette és kiutasította területéről Oroszország egyik odesszai konzulját - közölte kedden az ukrán külügyminisztérium közleményben.

A tájékoztatás szerint az orosz diplomatának április 30-ig kell elhagynia Ukrajnát. Ez válaszlépés az ukrán féltől arra, hogy Oroszország hétfőn nemkívánatos személynek nyilvánította és kiutasította a moszkvai ukrán nagykövetség egyik diplomatáját. Oleh Nyikolenko külügyi szóvivő "logikátlannak, minden alapot nélkülözőnek és provokációnak" nevezte hétfőn Moszkvának ezt a döntését. A külügyi tárca azt is kiemelte, hogy a kiutasított diplomata semmilyen olyan tevékenységet nem folytatott, amely összeférhetetlen lenne a diplomáciai státusszal.



A külügyminisztérium keddi közleményében hangsúlyozta, hogy ha a Kreml továbbra is provokációkhoz folyamodik Ukrajna oroszországi külképviseleteinek alkalmazottjaival szemben, akkor Kijev fenntartja a jogot, hogy válaszul további lépéseket tegyen.



A mostanit megelőzően április 19-én jelentette be az ukrán külügyminisztérium, hogy nemkívánatos személynek minősítette és kiutasította az országból a kijevi orosz nagykövetség egyik tanácsadóját. Ez akkor válaszlépés volt arra, hogy az orosz fél április 16-án - titkos információk gyűjtésével meggyanúsítva - őrizetbe vette, majd kiutasította Olekszandr Szoszonyuk szentpétervári ukrán konzult.



A konzul elleni intézkedést Jevhenyij Jenyin ukrán külügyminiszter-helyettes utóbb egy tévéműsorban provokációnak nevezte. Közölte azt is, hogy Moszkva nemtetszését fejezte ki, amiért az ukrán konzul kiutasítására válaszul Kijev egy magasabb rangú orosz diplomatát utasított ki. "Már kaptunk egy zsaroló üzenetet, miszerint ha ragaszkodunk a nagykövetség, nem pedig egy konzulátus alkalmazottjának nemkívánatos személlyé nyilvánításához, akkor ők (az orosz fél) kénytelenek lesznek úgyszintén nemkívánatosnak minősíteni és kiutasítani a moszkvai ukrán nagykövetség egyik munkatársát" - fejtette ki akkor a külügyminiszter-helyettes.

MTI