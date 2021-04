Magányos idős nők kirablása miatt fegyházra ítéltek két bűnözőt Szegeden

2021. április 27. 15:38

Jogerősen 8 év és 13 év 6 hónap fegyházbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla két bűnözőt, mert magányosan élő idős nőket raboltak ki 2018-ban - tájékoztatta a táblabíróság az MTI-t.

A vádlottakat többrendbeli rablás és magánlaksértés bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság.



Az elsőrendű vádlott 2018. április 25-én Dunaföldváron - eddig ismeretlenül maradt társával - egy 88 éves nőt támadott meg a lakásában: földre rántotta, a nyakát leszorította, a száját befogta, miközben társával pénzt követelt tőle. Miután azonban a sértett segítségért kiabált, elszaladtak. Az idős asszony nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.



A bűnöző ezt követően három társával - akik közül ketten az elkövetéskor még fiatalkorúak voltak - elhatározta, hogy egyedül élő, idős asszonyokat rabolnak ki. Néhány hónap alatt hat bűncselekményt követtek el. Az elsőrendű vádlotthoz hasonlóan fiatal felnőtt korú negyedrendű vádlott ezek közül ötben vett részt.



A sértettek mind hetvenesztendősnél idősebbek, és volt köztük, aki már a nyolcvanadik életévét is betöltötte. A bűncselekményekre mindig este-éjszaka került sor. A vádlottak az elkövetéskor maszkot és kesztyűt viseltek. Az egyik asszony a bántalmazás következtében életveszélyes, másikuk súlyos sérülést szenvedett, a többiek sérülései nyolc napon belül gyógyultak.



A vádlottak alkalmanként 2470 és 35 ezer forint közötti összeget raboltak, ám az utolsó alkalommal 800 ezer forintot zsákmányoltak. A pénzt az elsőrendű vádlott osztotta szét társai között.



Az ügyben első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék a fiatalkorú vádlottak esetében jogerőssé váló ítéletében négy és fél, illetve öt és fél év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki a csoport két tagjára.



A táblabíróság pedig most helybenhagyta a két felnőttkorú vádlottra kiszabott szabadságvesztés mértékét, de a negyedrendű vádlottnak is - börtön helyett - fegyházban kell letöltenie büntetését. A táblabíróság emellett a bűncselekményekben sofőrként is közreműködő férfit két évre eltiltotta a közúti járművezetéstől.



MTI; Gondola