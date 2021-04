Lakat alatt marad egy volt román szociáldemokrata pártelnök

2021. április 27. 15:44

Első fokon elutasította a bíróság Liviu Dragnea, korrupcióért bebörtönzött volt szociáldemokrata (PSD) pártelnök feltételes szabadlábra helyezését kedden.

2019. május 27-én az akkor még kormányon lévő PSD-t erős kézzel vezető, és a bukaresti kormányt háttérből irányító politikust hivatali visszaélésre történő felbujtásért halmazati büntetésként ítélte három és fél év letöltendő szabadságvesztésre a román legfelsőbb bíróság, mivel már volt egy szintén korrupcióért kiszabott felfüggesztett börtönbüntetése.



A büntetés-végrehajtó intézet illetékes bizottsága előzőleg jóváhagyta Dragnea feltételes szabadlábra helyezési kérését. Ezt a jó magaviseletű, bűnbánatot tanúsító elítéltek elvileg büntetésük kétharmadának letöltése után kérhetik, a letöltött időből pedig levonhatók azok a napok, amelyeket munkavégzéssel érdemelt ki.



Dragnea korábban külön jogvitába is keveredett a rahovai börtönnel amiatt, hogy tavaly júliustól eltiltották a munkától, amiért egy - egyébként engedélyezett - Skype-beszélgetést arra használt, hogy televíziós interjút adjon egy volt munkatársának. A bíróság ebben igazat adott neki, és jogerősen elrendelte, hogy a börtön ismerje el azokat a napokat, amelyeket a tavalyi év második felében kaphatott volna, ha nem tiltják el a munkától. Azt viszont nem érte el, hogy "munkaidőnek" ismerjék el azt a hónapot is, amikor koronavírus-fertőzéssel kezelték a börtönkórházban.



Bár a PSD egykori elnöke a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit teljesítette, az őt rács mögé küldő korrupcióellenes ügyészség (DNA) képviselője a keddi tárgyaláson rámutatott: Dragnea - miként az tavalyi interjúja is igazolja - nem bánta meg tettét, továbbra is egy igazságtalan, politikai ítélet áldozatának tartja magát.



A rahovai börtönben raboskodó Dragnea ügyében illetékes bukaresti 5. kerületi bíróság megalapozatlannak találta az elítélt kérését, és úgy döntött: a politikus legközelebb két hónap múlva kérvényezheti ismét a feltételes szabadon bocsátását.



A végzés ellen 48 órán belül lehet fellebbezni.



A PSD egyébként most már igyekszik elhatárolódni Dragneától és a nevével fémjelzett korszaktól: volt bizalmasait vakvágányra tolták, legtöbbjüknek - köztük Viorica Dancila volt miniszterelnöknek - már nem jutott befutó hely a parlamenti választásokon, és Dragnea pártba történő visszatérésének ötletéért sem rajonganak a mostani vezetők.



Dragnea végül is egy - politikai hatalmához képest - jelentéktelen ügybe bukott bele: második korrupciós perében azt bizonyították rá, hogy 2006 és 2013 között, amikor a Teleorman megyei tanács, illetve a PSD megyei elnöke volt, az ő utasítására fizettek a megyei tanács költségvetéséből két olyan alkalmazottat, akik nem a gyermekvédelmi igazgatóságnál, hanem valójában a PSD megyei szervezeténél dolgoztak.



MTI