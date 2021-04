Létrejön a kínai-magyar légi Selyemút

2021. április 27. 15:54

Létrejön a kínai-magyar légi Selyemút, az erről szóló megállapodást kedden írta alá Budapesten a Budapest Airport, a kínai Henan Airport Group (a Csengcsou Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője) és a CECZ / Utlink kínai-magyar üzleti és logisztikai fejlesztő vállalat.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára kedden a repülőtérről közvetített sajtótájékoztatón elmondta: a most aláírt együttműködési megállapodás a két repülőtér összekötéséről fontos gazdasági lehetőségeket, illetve a Magyarország és Kína közötti légiáru-szállítás jelentős bővülését eredményezheti.

Lényeges és kölcsönös logisztikai előnyöket is hozhat Magyarország, a kelet-közép-európai országok és Kína számára. A szabad és fair globális kereskedelmet támogatják, ami minden korábbinál fontosabbá vált a járvány miatt, "minél kevesebb az akadály, annál gyorsabb a gazdaság újraindulása" - fogalmazott.



Mosóczi László felidézte: a partnerek együttműködése 2019-ben kezdődött, ennek részeként a CECZ/Utlink csoport szervezésében tavaly októberben közvetlen Budapest-Csengcsou(CGO) légiáruszállító járat indult heti három alkalommal, a Hainan Airlines üzemeltetésével. A légi összeköttetés 2021 március végén további heti két járattal bővült. Ez az Alibaba logisztikai vállalata, a Cainiao csatlakozásával jelentős, napi 15-20 tonnányi áru szállítását jelentette. A kapacitások folyamatosan bővülnek, a logisztikai kapcsolatok egyre átfogóbbak, ami a régióban kivételesnek számít - mondta, kiemelve: az összeköttetés most kedden, a 100. üzemeltetett járattal új mérföldkőhöz érkezett.



Elmondta: Magyarország a kormány tervei szerint Közép-Európa teherszállítási, logisztikai és elosztó központjává válhat. A keleti nyitás politikájával összhangban ezért tovább dolgoznak azon, hogy korszerű és biztonságos logisztikai megoldásokkal kapcsoljanak össze kontinenseket, régiókat. Folyamatosan keresik a kínai partnerekkel fenntartott együttműködések elmélyítésének, bővítésének új lehetőségeit is. Megépülhet a projekt keretében egy új, dedikált logisztikai bázis a repülőtéren, a tervek szerint két-három éven belül - közölte.



Tájékoztatott arról, hogy a projekt megvalósításához magyar oldalról fontos támogatást nyújtott az ITM mellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Nemzeti Adó-és Vámhivatal központi és repülőtéri igazgatósága, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA), a Magyar Posta Zrt. és a Ghibli Kft. is.



Chris Dinsdale, a Budapest Airport vezérigazgatója biztosnak nevezte, hogy a BUD Cargo City tökéletes állomása lesz a 21. századi légi Selyemútnak, és köszönetet mondott a célterv támogatásában résztvevő üzleti, hatósági és politikai partnereknek.

Dinsdale – airportal.hu

Közölte: a tavaly átadott BUD Cargo City - évi akár 180 ezer tonna árukezelő kapacitásával - kiváló infrastrukturális környezetet biztosít a projekt indulásához. Kitért arra, hogy a jelentősen emelkedő árumennyiség miatt a felek jelenleg is tárgyalnak egy, a budapesti repülőtéren épülő, több tízezer négyzetméteres kínai logisztikai gyűjtő-elosztó központ kialakításáról, ami évente több százezer tonna árukezelési kapacitást tenne lehetővé. A megállapodás másik kiemelkedő eredményének nevezte, hogy az Alibaba logisztikai vállalata, a Cainiao Kelet-Közép-Európa légiáru elosztóközpontjaként jelölte meg a Budapest Airportot. Áprilisban meg is indultak az első szállítások, indulásként napi több tíz tonnás árumennyiség, több tízezer küldemény kezelése jelent meg a budapesti repülőtéren.



Kang Sengcsen, a Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai-magyar gazdasági együttműködés elmélyítéséhez, a logisztikai-, és légi kapcsolatok fejlődéséhez, és a kulturális együttműködéshez.

A Budapest Airport közölte: a budapesti és csengcsoui repülőtereken már most dedikált árukezelő raktárak létesültek a forgalom kezelésére, a henani repülőtéren 2021 februárban adták át a Budapest Exkluzív Tengerentúli Terminált. Budapesten pedig a Cargo Cityben kedden adták át a Zhengzhou Exkluzív Tengertúli Terminál névre keresztelt, dedikált raktárcsarnokot.



MTI