A magyar nyelvhasználatot népszerűsítő kampány indult Erdélyben

2021. április 27. 16:56

A magyar nyelvhasználatot népszerűsítő és tudatosító tájékoztató kampányba kezdett a kolozsvári Bálványos Intézet és a temesvári Integratio Alapítvány.

A kampányról sajtótájékoztatón számoltak be kedden Kolozsváron a szervezők. Toró Tibor, a Bálványos Intézet kutatási igazgatója elmondta: a korábbi kutatásokból kirajzolódott, hogy a vegyes házasságokból származó, magyarul tanuló gyermekek esetében a pedagógusok olyan kihívásokkal szembesülnek, melyekre nem készítették fel őket.



Erdei Ildikó, a temesvári Bartók Béla Gimnázium igazgatója, az Integratio Alapítvány munkatársa elmondta: az egyik ilyen kihívás, amikor a magyar iskola tanára azzal szembesül, hogy a meghirdetett szülői értekezletre olyan szülők is érkeznek, akik nem beszélnek magyarul.

Erdei Ildikó – nyugatijelen.com

Ha a pedagógus nincsen felkészülve a helyzetre, gyakran az a megoldás születik, hogy románul tartják a szülői értekezletet, noha az iskola feladata lenne az is, hogy erősítse a magyar nyelv társadalmi pozícióját.



A sajtótájékoztatón egy animációs filmet is bemutattak, mely azt a megoldást javasolja a pedagógusoknak erre a helyzetre, hogy készítsék el románul is a szülői értekezlet témáinak vázlatát, és adják át írásban ezt a román szülőknek, az értekezletet pedig tartsák magyarul. A Zoom Studio animációs műhely hasonló kisfilmek sorozatának az elkészítését tervezi.



Erdei Ildikó elmondta: az Integratio Alapítvány több olyan programot is kidolgozott, melyekkel arra hívja fel a figyelmet, hogy a vegyes családokban érdemes a gyermekeket kétnyelvűvé nevelni. Szakmai műhelyeket és fókuszcsoportos beszélgetéseket is szerveztek a témában érintett családokkal, és számos konkrét példát megvizsgálva alakították ki javaslataikat, melyek a ketnyelvuseg.integratio.ro oldalon találhatóak meg. A magyar anyanyelvű, de magyarul csak fakultatív jelleggel tanuló diákok számára a fakultativ.integratio.ro internetes oldalon közölték oktatási segédanyagok egész gyűjteményét.





Keszeg Erika, a Bálványos Intézet kutatója a román és a magyar nyelv társadalmi pozíciója közötti különbségre hívta fel a figyelmet. Szerinte a vegyes lakosságú településeken élő, magyar iskolában tanuló diák könnyen azzal szembesülhet, hogy anyanyelvének kizárólag az iskolai órákon van létjogosultsága. "A magyar oktatási intézményeknek ki kell egyensúlyozniuk a nyelvi aszimmetriát, s ez különösen fontos a szórványvidékeken és a vegyes tannyelvű iskolákban" - mondta Keszeg Erika.



MTI