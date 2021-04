Volánbusz: május 1-jétől a visszaáll az első ajtós felszállási rend

2021. április 27. 16:59

A Volánbusz járatain szombattól ismét lehet jegyet vásárolni a buszvezetőktől, visszaáll a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós felszállási rend - közölte a társaság kedden az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a járatokon az első üléssorok továbbra sem használhatók, megmarad a kordonos lezárásuk, a száj és az orr maszkkal való eltakarása ezentúl is mindenki számára kötelező a Volánbusz valamennyi járatán és utasforgalmi létesítményeiben.



A Volánbusz azt kéri az utasoktól, hogy a május 3-án kezdődő érettségi időszakra, valamint a várhatóan május 10-től kezdődő iskolanyitásra tekintettel időben, és lehetőség szerint elektronikus úton vegyék meg jegyüket, bérletüket.



Kiemelték, hogy a MÁV-Volán-csoport összehangolt, egységes működésének köszönhetően egyre több lehetőség áll rendelkezésre a jegyek és bérletek elektronikus úton történő megváltására. Az autóbuszjegyek és -bérletek továbbra is megvásárolhatók a Volánbusz pénztáraiban, jegykiadó automatáiban, partnereiknél valamint a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban és társalkalmazásaiban, egyes települések helyi díjtermékei pedig a MÁV mobilalkalmazásban és a vasútállomások jegypénztáraiban is.



Újdonság, hogy a MÁV-Start pénztáraiban ezentúl bármely hónapban megválthatók lesznek a havi bérletek, - így már a május havi, legfeljebb 60 kilométerre érvényes helyközi autóbuszbérlet is - valamint április 29-től már az övezetes jegyek is elérhetők 60 kilométerig, országszerte közel 300 helyszínen. Az első ajtós felszállás újraindulásával egyidőben megszűnik az ellenőröknél történő pótdíjmentes jegyváltás lehetősége, tehát az utazás csak érvényes menetjeggyel vagy bérlettel kezdhető meg - írják a közleményben.



MTI