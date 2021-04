Bizalmatlansági kezdeményezés indult az észak-írországi miniszterelnök ellen

2021. április 27. 23:02

Egybehangzó kedd esti brit médiaértesülések szerint bizalmatlansági kezdeményezés indult saját pártjában Észak-Írország miniszterelnöke, Arlene Foster ellen.

Foster – belfastlive.co.uk

Foster pártja, a Demokratikus Unionista Párt (DUP) kedden késő este kiadott nyilatkozatában nem cáfolta egyértelműen, de nem is kommentálta érdemben a kezdeményezésről szóló híreket. A DUP nyilatkozat úgy fogalmaz, hogy a pártbeli folyamatok "időről időre felkeltik a nyilvánosság érdeklődését, ezek az ügyek azonban mindenekelőtt a párttagságra tartoznak".



Az unionista irányultságú, Belfastban szerkesztett The News Letter című, mértékadó észak-írországi hírportál azonban DUP-forrásokat idéző kedd esti beszámolójában már azt írta, hogy a jelek szerint közeleg Arlene Foster pártvezetői tevékenységének vége, miután a belfasti DUP-frakció tagjainak 75 százaléka aláírta a vezetőválasztási folyamat elindítását kezdeményező levelet.



Ha Fostert eltávolítják a DUP éléről, az észak-írországi felekezetközi kormány vezetőjeként betöltött tisztsége is megszűnik.



A bizalmatlansági kezdeményezést tartalmazó levél kedd estig nem került nyilvánosságra, de a The News Letter DUP-forrásai szerint a levelet a belfasti törvényhozás 28 tagú DUP-frakciójából legalább 21-en - egyes források szerint 23-an - már aláírták.



Az egyik aláíró frakciótag a hírportálnak elmondta: a levél megfogalmazása nagyon egyértelművé teszi, hogy a frakciótagságnak már nincs bizalma a pártvezetésben.



Egy másik aláíró úgy fogalmazott, hogy a DUP-nak az elmúlt időszak sodródása és "a kulcsfontosságú ügyekben végrehajtott hátraarcok" után világos irányvonalra van szüksége.



Egyelőre nem ismeretes, hogy közvetlenül mi vezetett a keddi bizalmatlansági kezdeményezéshez, de hosszabb ideje érzékelhető a DUP - a legnagyobb, koronahű protestáns észak-írországi politikai párt - meghatározó döntéshozó köreiben az egyre mélyülő elégedetlenség Arlene Foster tevékenységével szemben.



Az egyik fő ütközési pont a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréhez csatolt észak-írországi protokoll, amelynek elsődleges célja az, hogy Észak-Írország és az Ír Köztársaság 499 kilométeres határán ne kelljen visszaállítani az észak-írországi rendezési folyamat egyik legfőbb vívmányaként hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzést.



Ezt azon az áron lehetett elérni, hogy Nagy-Britannia és Észak-Írország között, az Ír-tengeren jött létre részleges belső vámhatár. Ezt a megoldást azonban az unionista oldal súlyosan bírálja, azzal az érvvel, hogy ez kikezdi Észak-Írország integráns helyzetét az Egyesült Királyságon belül.



A DUP az ír sziget egyesítését pártoló britellenes katolikus mozgalom legnagyobb pártjával, a Sinn Féinnel együtt kormányozza Észak-Írországot, olyan egységkormányt alkotva, amely a korábbi évtizedek súlyos felekezeti konfliktusainak idején teljesen elképzelhetetlen lett volna.

MTI