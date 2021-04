Néhány kétnyelvű tábla: nyomban Erdély elmagyarosításától rettegtek

A háromszéki, többségében románok lakta Előpatak falu határában kihelyezett kétnyelvű táblák eltávolítását követelte közösségi oldalán Dan Tanasă, a magyarellenességéről elhíresült bloggerből lett parlamenti képviselő. A táblákon már csak románul van feltüntetve a megnevezés, miután kiderült, hogy az útügyi igazgatóság rövid ideig, egyfajta „kényszerből” helyezte ki a kétnyelvűeket.

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnöke és a Szövetség a Románok Egységéért (AUR) parlamenti képviselője, Dan Tanasă beadvánnyal fordult nemrég a Kovászna megyei prefektúrához, illetve a Brassó megyei út- és hídügyi igazgatósághoz, az Előpatakon kihelyezett kétnyelvű táblákkal kapcsolatban azonnali intézkedéseket, azok eltávolítását követelve. Tanasă a Facebook-oldalán az eset kapcsán úgy fogalmazott, „az RMDSZ elkezdte Erdély elmagyarosítását. Egyelőre apró, de törvénytelen lépésekkel. Ki dugja be a botot a kerítésen és provokál? Mint minden alkalommal, most is az RMDSZ Nagy-Magyarországról álmodó politikusai.” Majd részletezi, hogy kihelyezték a kétnyelvű táblákat Előpatak határában, holott a településen 10 százalék alatt van a magyarok aránya, miközben csak a 20 százalékos arány felett indokolt a kétnyelvűség.

Ráduly István, Kovászna megye prefektusa kedden sajtótájékoztatón számolt be a tábla körüli „bonyodalmakról”, a beadványt küldő politikus nevét viszont nem említette. Elmondása szerint a levélre reagálva a kormányhivatal egyik alkalmazottja megfogalmazott egy felszólítást Előpatak polgármesterének címezve, hogy azonnal távolítsa el a kétnyelvű táblákat. A prefektus ezt nem írta alá, vasárnap a helyszínre látogatott és megállapította, hogy már csak román nyelvű helységnévtáblák vannak a falu határában, így a beadvány, és az annak kapcsán megfogalmazott felszólítás okafogyott. Hangsúlyozta, ha elhamarkodottan kiküldik a felszólítást, azzal csak borzolják a kedélyeket, holott neki éppen a társadalmi béke fenntartása a feladata. Arra is kitért, hogy a belügyminisztérium februári körlevelének alapján ellenőrizni fogják, hogy az önkormányzatok, intézmények eleget tesznek-e a kétnyelvűség biztosítására vonatkozó kötelezettségeiknek.

Újságírói kérdésre, hogy a prefektúra miért nem kommunikál magyarul is, azt válaszolta, még nem állt össze a kabinetje, de ezt meg fogják oldani.

A Székelyhon a brassói regionális út- és hídügyi igazgatósághoz fordult, hogy kiderüljön, valójában mi történt az előpataki kétnyelvű táblákkal. Elekes Róbert szóvivő elmondta, a hivatalos – egynyelvű – táblák megkoptak, azokat újra kellett festeni. Az alkalmazottaik az igazgatóság raktárában találtak korábbi kétnyelvű táblákat, és azokat ideiglenesen kihelyezték. Két-három napig volt kétnyelvű tábla Előpatak határában, amíg a román nyelvűeket újrafestettük és visszahelyeztük – magyarázta Elekes Róbert. Ezt a választ adták különben Dan Tanasă beadványára is. A szóvivő elmondta, az útügy csak a hivatalos román nyelvű táblák kihelyezéséért felel, a kétnyelvű jelzőtáblák kihelyezése az önkormányzatok hatáskörébe tartozik.

