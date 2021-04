Koronavírus - Meghalt 188 beteg, 1692-vel nőtt a fertőzöttek száma

2021. április 28. 09:52

Meghalt 188, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 1692 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán, kiemelve: eddig 3 774 221 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 773 900-an már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 774 399-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 27 172-re, a gyógyultaké 497 084-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 250 143. Kórházban 5907 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 702-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 33 429-en vannak, a mintavételek száma 5 327 413-ra nőtt.

Közölték: a járvány harmadik hulláma tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos.

A magyar lakosság 38 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 22 százalékos átlaggal. A regisztráltak száma meghaladta a 4,5 milliót és 74 százalékuk már megkapta az oltást. Azok a regisztráltak, akiknek még nincs időpontjuk oltásra, már interneten is foglalhatnak a kórházi oltópontokra.

A kormány a szerdai ülésén is tárgyalja a járványügyi helyzetet és az újraindítási lépéseket.

Mostantól már minden még nem beoltott és érvényes regisztrációval rendelkező tud interneten időpontot foglalni az oltására.

Azt kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat.

Emlékeztettek: miután a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, a vendéglátóteraszok szombaton kinyithattak, reggel 5 óra és este fél 10 között. Az ott tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselniük, de a felszolgálóknak igen.

Az esti kijárási tilalom 23 órára módosult - tették hozzá.

Az újraindítási lépések következő fokozata 4 millió beoltott után várható: megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk.

Megnyílhatnak - mások mellett - a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is - írták.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. Azt is kérték, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljék az emberek azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, valamint gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be - írták, hozzátéve, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Az uniós beszerzésből öt gyártótól - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - 24 millió adag vakcina várható. Ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt.

Az oltásra érkezőket arra kérik, hogy az időpontra pontosan érkezzenek a tumultus elkerüléséért, az adminisztráció gyorsításáért pedig kitöltve vigyék magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot.

Közölték: a szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálniuk kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztrációt jelezniük kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról és gondoskodik az oltás megszervezéséről.

A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet - közölték.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (139 807) és Pest megyében (107 557) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (43 720), Győr-Moson-Sopron (42 648) és Hajdú-Bihar megye (41 101). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 030).

koronavirus.gov.hu

MTI