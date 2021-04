Nézőpont Intézet - Már 80 százalékos az oltakozási kedv

2021. április 28. 17:32

A Nézőpont Intézet friss felmérése szerint megduplázódott az oltáspártiak, és harmadára csökkent az oltásellenesek aránya. A kormány széleskörű, 80 százalékos, pártokon átívelő egyetértést alakított ki az országban az oltásokkal kapcsolatban.

Megnőtt az oltakozási kedv, a Nézőpont Intézet friss felmérése alapján a magyarok 80 százaléka oltatna. Megduplázódott az oltáspártiak, és harmadára csökkent az oltásellenesek aránya. Erről Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet közvélemény-kutatási igazgatója beszélt az M1 Ma reggel című műsorában.

A felmérés szerint ötből négy magyar felnőtt mondta azt, hogy már beoltották vagy beoltatná magát, és az emberek 70 százaléka nem ért egyet a baloldal korábbi követelésével, miszerint a kínai vakcinát be kellene tiltani. Ahogy az orosz vakcina biztonságosságának megkérdőjelezésével sem.

Tavaly, amikor az első vakcinák megjelentek az országban, még nem volt ekkora a bizalom, közel az emberek fele nem oltatott volna, és körülbelül egyharmaduk mondta azt, hogy igen, oltatni szeretne. Az oltások iránti nyitottsághoz többek között az vezethetett, hogy több helyen is elkezdtek oltani, volt, ahol igen gyors tempóban, mint Izraelben, Nagy-Britanniában és Ázsiában (itt a kínaival), és az emberek láthatták, hogy rövidtávon nincs rossz hatása az oltásnak, sőt védi az embereket a vírustól.

Azóta Magyarországon is egyre többen megkapták az oltást. Az emberek azt is láthatták, hogy a harmadik hullám elég komoly volt, így a vírussal szembeni félelem is az oltás felé terelte az embereket.

A Nézőpont Intézet felmérésében több mint 70 százalékos egyetértésre talált az az állítás, hogy bármilyen vakcina jobb, mint a betegség.

A félelem mellett az emberek türelme is fogytán, lelkileg is megpróbáltatóbb volt a harmadik hullám. Így ez a széleskörű, 80 százalékos egyetértés az emberekben már pártokon átívelő egyetértés.

A kormánynak sikerült széleskörű egyetértést kialakítani az oltással kapcsolatban.

Akárcsak nyolc évvel ezelőtt a rezsicsökkentéssel, vagy négy évvel ezelőtt a migrációs helyzettel kapcsolatban. Nagy Dániel szerint ennek az oltás körüli kampánynak, ennek a sikerességnek három kimenetele lehet a 2022-es választások során: „EgyrésztFidesz-KDNP szimpatizánsait aktivizálhatja ez a siker, a bizonytalanok táborban, a jobb és baloldal között vacillálók között többeket is a jobboldal felé terelhet, és az ellenzéki oldalon pedig elbizonytalaníthatja az embereket, és vagy otthon maradnak, vagy pedig mégis egy másik pártra szavaznak, mint amire terveztek.”

Az igazgató elmondta azt is, hogy Európában is növekszik az oltáspártiak aránya, de továbbra is van egy masszív oltásellenes tábor (főleg Németországban, ahol tömegtüntetések is vannak). „Nyugat-Európában sajnos talán mélyebb a probléma, és hosszabban elnyúló válságra lehet számítani, főleg azért, mert ők az oltásokat is később tudják megkapni” – tette hozzá.

hirado.hu - M1