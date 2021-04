Koronavírus - Meghalt 186 beteg, 2584-gyel nőtt a fertőzöttek száma

2021. április 29. 09:48

Meghalt 186, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 2584 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön, kiemelve: eddig 3 870 222 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 822 655-en már a második adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 776 983-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 27 358-ra, a gyógyultaké 503 697-re emelkedett.

Az aktív fertőzöttek száma 245 928. Kórházban 5554 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 31 133-an vannak, a mintavételek száma 5 349 792-re nőtt.

Közölték: a járvány harmadik hulláma tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos.

A magyar lakosság 39 százaléka már megkapta az oltást, szemben az uniós 22 százalékos átlaggal.

Az online időpontfoglaló továbbra is nyitva van, így a regisztráltak az interneten is foglalhatnak időpontot a kórházi oltópontokra - jelezték, hozzátéve: az online időpontfoglalóban jelenleg Sinopharm- és AstraZeneca-vakcinára lehet oltást foglalni - írták.

Azt kérik, hogy aki még nem tette meg, regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a járványból egyedül a védőoltás jelenti a kivezető utat.

A kormány szerdai ülésének döntéseiről a csütörtöki kormányinfón adnak tájékoztatást.

Mint írták, közeledünk a négymillió beoltotthoz, és amikor ezt elérjük, megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk.

Megnyílhatnak - egyebek mellett - a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is.

Közölték azt is, a védettségi igazolványok postázása folyamatos, és azt már az első oltás után kiállítják. Ha bármilyen probléma merülne fel a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban, azt az Ügyfélkapun, illetve a magyarorszag.hu-n keresztül vagy személyesen kormányablakban lehet bejelenteni.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért az általános óvintézkedések és higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. Azt is kérik, hogy a közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljék az emberek azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, valamint gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be - írták, hozzátéve, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát.

Az uniós beszerzésből öt gyártótól - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - 24 millió adag vakcina várható. Ezekből eddig csak a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen rendelkezik uniós engedéllyel és kezdte meg a szállítást Magyarországra. Magyarország 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is vásárolt.

Az oltásra érkezőket arra kérik, hogy az időpontra pontosan érkezzenek a tumultus elkerüléséért, az adminisztráció gyorsításáért pedig kitöltve vigyék magukkal a hozzájáruló nyilatkozatot.

Közölték: a szakmai ajánlások szerint már a várandósok is kérhetik az oltást. Nekik szintén regisztrálniuk kell a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, majd a regisztrációt jelezniük kell a háziorvosnak, aki egyéni mérlegelés alapján dönt az olthatóságról és gondoskodik az oltás megszervezéséről.

A kormányzati oldal szerint az oltási rend kilencedik körében - április végén - megkezdődött a fogvatartottak oltása is.

A kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van érvényben.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további családvédelmi intézkedéseken dolgozik és elindította a gazdaság-újraindítási akciótervet - közölték.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (140 093) és Pest megyében (107 938) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (43 908), Győr-Moson-Sopron (42 756) és Hajdú-Bihar megye (41 233). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 079).

koronavirus.gov.hu

MTI