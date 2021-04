Netre fel! kampány az idősek internethasználatának segítésére

2021. április 29. 13:38

Netre fel! címmel programot és országos kampányt indított az idősebb generáció internethasználatának segítése, digitális felkészültségének javítása érdekében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).

"Cél, hogy az idősebb emberek hasznosan és biztonságosan tudják használni okoseszközeiket. Segítő korosztályként bevonjuk a fiatalabbakat is, hogy segítsék az időseket értő és kritikus szemmel kezelni a netes tartalmakat" - mondta Karas Monika, az NMHH elnöke a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

A kampány a www.netrefel.hu-n, a NetreFel! Facebook-oldalon, valamint televíziós reklámokban is zajlik, utóbbiakban feltűnik Málnai Zsuzsa és Papp János színművész, illetve Borbás Marcsi televíziós műsorvezető.

Mint elhangzott, a weboldal a senior nethasználóknak is érthető és könnyen áttekinthető tudástárként működik. Ezen túl a közösségi és a hagyományos média eszközeivel, valamint podcasttal is támogatják a 65 év felettiek digitális felzárkózását.

"Ami nekünk a Google, az az idősebbeknek a fiatalabb generáció: ennek tagjaihoz fordulnak segítségért, bízva a digitális készségeikben" - jegyezte meg Karas Monika.

Hozzátette: a digitális vívmányok annyira beépültek a mindennapi életünkbe, hogy a járvány elmúltával is velünk maradnak. Ezért is fontos, hogy az idősebb generáció tagjai is boldoguljanak ezekkel az eszközökkel.

Vári Péter, az NMHH főigazgató-helyettese kiemelte: segítenek az idősebbeknek abban is, milyen szempontok alapján válasszanak okostelefont, a nekik leginkább megfelelő adathasználati csomagot, hogyan vásároljanak, bankoljanak.

Kifejtette: a kezdeményezés elsődleges célja, hogy felvértezze a digitális téren leginkább lemaradó célcsoportokat a megfelelő információkkal és tudással ahhoz, hogy magabiztosan mozogjanak a digitális világban. Erre különösen nagy szükség van az olyan időkben, amikor a kényszerű izoláltság miatt az internet marad az egyetlen ablak a külvilágra. Vári Péter szerint ebben a környezetben a mobiltelefon az egyik legjobb és legkönnyebben használható eszköz az egyedüllét és az elmagányosodás ellen.

A hírközlési hatóság főigazgató-helyettese utalt egy korábbi NMHH-kutatásra, amiből kiderült: a nagymamák 82, a nagypapák 78 százaléka rendelkezik ugyan mobiltelefonnal, de az idős nők mindössze 12, a férfiak 14 százaléka képes vagy lenne képes egyedül elboldogulni egy okostelefon funkcióival.

A netrefel.hu oldalról a digitális tudástárból folyamatosan bővülő, gyakorlati információkat, hasznos tippeket meríthet a kampány két kiemelt célcsoportja, az idősek és segítőik. Az oldalon a közérdekű és informatív anyagok mellett többek közt a szolgáltatókkal egyeztetve készült lefedettségi térképek és ügyfélszolgálati kapcsolati információk is elérhetők. Az egyszerű és könnyen érthető szerkezetű weboldal nagy méretű feliratokat és gombokat kapott, megkönnyítve a navigációt és az információk befogadását az idősebbek számára.

A hírközlési hatóság rendszeresen frissülő és releváns tartalmakat oszt meg a NetreFel! Facebook-oldalon is, és a kampány megjelenik a kereskedelmi rádiókban, valamint a nyomtatott sajtóban is. A hetente jelentkező Netre Fel! podcast a Spotify-on tízrészes sorozatban dolgozza fel a 65 év felettiek felvetései alapján a mobilinternetezéssel kapcsolatos témaköröket. Az elsősorban segítőket megszólító széria első része csütörtöktől érhető el a Spotify-on, NetreFel címszó alatt.

MTI