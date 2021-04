Májustól újra megnyit a füleki vár

2021. április 29. 14:43

Májustól újra megnyit a füleki vár és újdonságokat kínál a várséta a felvidéki városban - erről a vármúzeum tájékoztatta az MTI-t csütörtökön.

Az állandó kiállításon látható tárgyak feliratai már angol nyelven is olvashatók lesznek, új fotópanelekkel és fajátékokkal bővül a vármúzeum kínálata, a középső várudvarban megnyitják az egykor ágyúállásként szolgáló három kazamata egyikét, amelyet nemrégiben újítottak fel - írták a közleményben.

A vár lejtős részén tereprendezési munkálatok is zajlottak, zöldebbé és járhatóbbá alakítva ezzel a várudvart.

Szombattól a vármúzeum igazgatása alá tartozó Városi Honismereti Múzeum és Nógrádi Turisztikai Információs Központ is nyitva tart, a szintén az intézmény részlegeként működő városi könyvtár keddtől szombatig üzemel.

A Városi Honismereti Múzeum galériájában készülőben van az év első kiállítása. A második világháború haditechnikáját mutatják be Péter Tibor helyi modellező makettjei révén. Láthatók lesznek azoknak a járműveknek a modelljei is, melyek a füleki események részesei voltak. A tervek szerint egy audiovizuális tájékoztató is elérhető lesz a tárlaton, mely részletesen bemutatja az egykori katonai járművek és fegyvertechnika kicsinyített másait.

A látogatók érdekes és oktató jellegű információkkal gazdagodhatnak az eredeti változatok műszaki paramétereiről, rendeltetéséről és arról, mely katonai műveletek során voltak használatosak.

A kiállítás május 18-tól augusztus 6-ig látogatható.

A Füleki Vármúzeum arra is felhívta a figyelmet, hogy az érvényben lévő járványügyi korlátozások betartása továbbra is szükséges.

MTI