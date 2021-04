„A Mazsihisz döntésével nem tekinti magát zsidó egyháznak”

2021. április 30. 00:12

Nem jelenik meg a bírósági tárgyaláson és nem fogadja el a Jeruzsálemi Főrabbinátus Bét Dinjének joghatóságát a Mazsihisz. Deutsch Róbert, a pert indító Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség elnöke szerint az örökjáradék-monopóliummal bíró zsidó szervezet ezzel nem tekintheti magát zsidó egyháznak, mivel évezredes hagyománya van annak, hogy az izraeli intézmény tesz igazságot a zsidók vitáiban.

Elszomorító, hogy a magát zsidó egyházként meghatározó Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) világi vezetése a lényegről nem akar tudomást venni, és ehelyett nyakatekert konyhai jogászkodással próbálja elodázni a probléma megoldását – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezetője annak kapcsán, hogy a Mazsihisz határozatban közölte, alperesként nem lép be Deutsch Róbert, a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) elnöke által az örökjáradék újraelosztása tárgyában indított perbe, mivel a szervezet ez ügyben nem ismeri el a Jeruzsálemi Főrabbinátus Bét Dinjének joghatóságát és döntéseit.

– A Mazsihisz több évtizede nem az egyedüli képviselője a magyarországi vallásos zsidóságnak, ezért nem teheti meg hogy egyedül rendelkezzen azon javak fölött amelyek az egész vallásos magyar zsidóság céljait kell szolgálniuk – közölte a rabbi, aki jelezte: a Mazsihisz elutasította, hogy erről tárgyalások kezdődjenek, ezután a másik két hitközség, az EMIH és a MAOIH kénytelen volt vallási bírósághoz fordulni. – Ha a Mazsihisz nemcsak a másik két zsidó egyházat veszi semmibe, hanem a jeruzsálemi vallási bíróságot is, akkor ez olyan üzenet, amit minden vallásos zsidó érteni fog – szögezte le Köves Slomó.

Köves Slomó elszomorítónak tartja, hogy a Mazsihisz nem vesz tudomást a zsidó egyházakat érintő problémáról. Fotó: MTI/Balogh Zoltán Hasonlóan látja a MAOIH elnöke is. – Ha a Mazsihisz nem fogadja el, hogy a Jeruzsálemi Főrabbinátus Bírósága döntsön három zsidó szervezet vitájában, azzal azt deklarálja, hogy nem tekinti magát egyházi szervezetnek – jelentette ki Deutsch Róbert, aki ismertette: ha a zsidók nem tudnak egymással megegyezni, vitáikban évezredek óta a Bét Din (Törvény Háza) tesz igazságot, egy vallásos zsidó egy másik vallásos zsidót csak ezen az intézményen keresztül perelhet. Amennyiben a Mazsihisz nem tartja magát egyháznak, akkor nem lehet jogosult arra az örökjáradékra, amelyet a magyar állam az egyházak részére folyósít – fogalmazott a szervezet vezetője, sőt szerinte az is kérdéses, hogy a beperelt zsidó szervezet eddig milyen alapon kaphatott összesen 26,8 milliárd forintot a kizárólag egyházaknak járó forrásból. Lapunk beszámolt róla, hogy a MAOIH azért nyújtott be bírósági keresetet a Mazsihisz ellen, mert szerinte igazságtalan és jogszerűtlen a nagy zsidó szervezet örökjáradék-monopóliuma, mely szerint mintegy nyolcvanszázalékos részesedést tudhat magáénak, miközben a maradék húsz százalék a két másik, Magyarországon bejegyzett zsidó egyház, az EMIH és a MAOIH között oszlik el. A felperes Deutsch Róbert szerint ez az aránytalanság jelentősen bénítja az általa vezetett szervezet működését. A bírósági keresethez Köves Slomó rabbi is csatlakozott.

magyarnemzet.hu