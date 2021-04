Nagy az érdeklődés az SZFE iránt a külhoni magyar fiatalok körében is

2021. április 30. 10:59

Nagy számban jelentkeztek a Kárpát-medencéből a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) által indított szakokra - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.

Az SZFE új központja a fővárosi Tibor utcában – MTI

Az SZFE-n május első felében kezdődnek meg a felvételi vizsgák, amelyek írásbeli és szóbeli megmérettetésből állnak.



Ahol azt a választott szak követelményrendszere lehetővé teszi, ott az egyetem - a járványügyi helyzetre is tekintettel - megteremtette annak lehetőségét, hogy a külhoni fiatalok a budapesti helyszínnel egy időben akár országaik területén írhassák meg a teszteket. Az érintett szakokon erről a jelentkezők már értesítést kaptak. Az egyetem minden érintett országban kiválasztotta azokat a helyszíneket, amelyek alkalmasak az írásbeli felvételi teszt megírására, a külhoni felvételizők ezekre a helyszínekre tudnak elmenni előzetes egyeztetés alapján - tartalmazza a közlemény.



Mint írták, a felvételizők között jelentős számban vannak határon túli fiatalok egyebek mellett Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából, Szerbiából és Ausztriából is. Az SZFE-n jelenleg is több külhoni magyar diák tanul.



A közlemény felidézi, hogy többszörös a túljelentkezés a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetemre, az egyes szakokra történő összesített jelentkezések száma meghaladja az 1600-at.

MTI