Az idén már a csíksomlyói hegynyereg lesz a pünkösdi búcsú helyszíne

2021. április 30. 14:47

Fontos bejelentést tett a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület rendes havi ülésén Korodi Attila polgármester: a csíksomlyói pünkösdi búcsú megszervezése folyamatban van, ennek helyszíne pedig nem a kegytemplom kertje, hanem ismét a hegynyereg lesz.

Aidén várhatóan a járványügyi korlátozások betartásával ismét benépesülhet a csíksomlyói hegynyereg a pünkösdi búcsú alkalmával.

A városvezető beszámolt arról, hogy a polgármesteri hivatal, a csíksomlyói ferencesek és a hatóságok képviselői egyeztetéseket folytatnak arról, hogy milyen körülmények között lehet megtartani a csíksomlyói pünkösdi búcsút, amelyre adott a jogszabályi keret – ehhez a megfelelő rendszabályzatot kell kidolgozni, ha ez letisztul, nyilvánosságra hozzák a részleteket is. Mint mondta, a hatóságok nyitottan állnak a kérdéshez, és az ünnepi szentmisét ismét a hegynyeregben, a Hármashalom-oltárnál lehet majd megtartani.

A polgármester ugyanakkor felkérte az önkormányzat kulturális szakbizottságát, hogy Fodor Sándor író leendő köztéri szobráról folytasson egyeztetéseket, figyelembe véve a közösségi igényt is a végső változat elfogadása érdekében. Korodi felhívta a figyelmet arra is, hogy elindult egy konzultáció a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház bőrgyógyászati és szemészeti osztályainak jelenleg otthont adó régi kórház, illetve a fül-orr-gégészeti kórházi osztályt befogadó lábas ház jövőbeni rendeltetését illetően, mivel a kórház új épületének elkészülte után ezek felszabadulnak.

Ugyanakkor a Mikó-vár hátsó udvarának is funkciót kell találni, ha pedig a közeli Vákár Lajos Műjégpálya és a gyorskorcsolya-pálya is önkormányzati tulajdonba kerül, akkor több hektár területet kap a város, amely számára köz- majd szakmai vita után övezeti rendezési tervet (PUZ) kell készíteni. A polgármester arról is beszámolt, hogy a fenntartható mobilitási terv beruházásainak részét képező Hargita utcai korszerűsítés során a beterjesztett módosítás alapján nem készül az útpályát elválasztó betonfal, amely megnehezítené a forgalmat és az ottani cégek megközelíthetőségét. Napirend előtti hozzászólásában Szabó-Soós Klára képviselő-testületi tag a vasúti felüljáró híd teherbírásának vizsgálatát javasolta, megemlítve, főként alulról látszik, hogy az építmény állapota mennyit romlott.

A polgármester emlékeztetett, jelenleg a 3,5 tonnánál nehezebb járművek áthaladása tiltva van a hídon, és mivel közelebbről lezárul az újjáépítés érdekében kiírt közbeszerzési eljárás, a szerződéskötés után a hidat lezárják, mert megkezdődik annak bontása. Szintén a közlekedést érintő változás, hogy a Hunyadi János utcában a Szék út irányába vezető leágazásnál egy körforgalmat fognak ideiglenesen, tesztelés érdekében kialakítani, hogy gördülékenyebb legyen az autós forgalom – közölte Korodi.

A testület szerette volna napirendre tűzni a Lendület sétány 7. szám alatti, közösségi tér és korszerű játszótér kialakítása céljából készült megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról szóló határozattervezetet, erről viszont Szőke Domokos önkormányzati képviselő azt mondta, hogy sok hiányosságot tartalmaz, és nemcsak az általa tett módosító javaslatokról kellene egyeztetni, hanem a lakók véleményét is figyelembe venni. A határozattervezet végül nem került napirendre, mert nem kapta meg a kellő támogatást. A testület elfogadta, hogy a Suta-tó helyreállításához kapcsolódó felújítás érdekében átadja a vízügynek a tóhoz vezető bekötőutat, ugyanakkor elfogadták a Szécseny városrész utcáinak megnevezéseiről szóló határozatot is.

Kovács Attila

