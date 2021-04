Marco Rossi a stábbal együtt hónapok óta az Eb-re készül

2021. április 30. 15:11

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya korábban Genfben már testközelből látta az Európa-bajnokság trófeáját, de a Budapestre érkezett Henri Delaunay Kupa most teljesen más érzéseket keltett benne a szűk másfél hónap múlva rajtoló kontinensbajnokság egyik helyszínként szolgáló Puskás Arénában.

A szakember pénteken a közmédiának elmondta: stábjával együtt hónapok óta arra készül, hogy a válogatott a legjobbját nyújtsa a címvédő Portugália elleni első Eb-mérkőzésen, illetve a folytatásban a világ ugyancsak topcsapatai között jegyzett világbajnok francia, valamint a német gárdával szemben.



Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára kiemelte: az Eb-szereplés nagy szakmai kihívás a magyar válogatott számára, amely kiváló ellenfelekkel találkozik a csoportjában.

Hozzátette, ez egyben nagy lehetőség Budapestnek, amely a kontinensbajnokságnak és a közvetítéseknek köszönhetően heteken át milliárdok figyelmét kelti fel majd szerte a világban. Hangsúlyozta: a város ismertségét és jó hírét növeli a labdarúgó Eb, és azok a nagy csapatok, amelyek a Puskás Arénában lépnek fel, valamint vívnak egymással reményei szerint fantasztikus csatákat.



Gera Zoltán öt éve még aktív játékosként vett részt a kontinensbajnokságon. Kiemelte: óriási élmény, hogy Budapesten, hazai pályán lesznek Eb-mérkőzések.



"Franciaországban is rengeteg magyar szurkoló előtt játszhattunk. Ezúttal én is szurkolóként fogok részt venni, és nagyon drukkolok majd a csapatnak. Ha minden jól alakul, akkor nézők előtt játszhatnak, ami biztosan óriási pluszt és lökést fog majd adni a válogatottnak" - nyilatkozta. Hozzátette: az Eb-rajthoz közeledve egyre többet gondol ő is az öt évvel ezelőtti kontinensbajnokságon történtekre.

A trófea három napot lesz Magyarországon, ahol néhány sajtóeseményen mutatják be - de a magyar válogatott tagjai is megtekinthetik -, emellett több nevezetes budapesti helyszínen fényképezhetik.



A kontinensviadalt június 11. és július 11. között Budapesten, Londonban, Münchenben, Bakuban, Szentpéterváron, Rómában, Koppenhágában, Bukarestben, Amszterdamban, Glasgow-ban és Sevillában rendezik. A magyar fővárosban a Puskás Aréna három csoportmérkőzésnek és egy nyolcaddöntőnek ad otthont.



