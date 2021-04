Varga Judit: az átláthatóság legitim és demokratikus elvárás

2021. április 30. 15:39

Az átláthatóság legitim és demokratikus elvárás, ezt az állítást több nemzetközi fórum mellett az Európai Unió Bírósága is elismeri - írta az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán pénteken.

Varga Judit hozzátette: a luxembourgi székhelyű bíróság megerősítette, hogy megkülönböztethető a civil szervezeteknek egy olyan csoportja, amelyek - céljaikra és eszközeikre tekintettel - képesek a közéletre és a nyilvános vitára jelentős befolyást gyakorolni.



Egyetértés van a magyar kormány és a bíróság között abban is - közölte az igazságügyi miniszter -, hogy ezen szervezetek finanszírozásának átláthatósága "mindannyiunk érdeke, vagyis közérdek".



A vita Magyarország és Brüsszel között tehát eddig sem a kitűzött cél, hanem az eszközök megválasztása körül folyt - emelte ki.



Mindezekre figyelemmel, tudomásul véve és tiszteletben tartva a bíróság korábbi döntését, a kormány az átláthatósági törvény hatályon kívül helyezésével egy időben új, az európai uniós joggal konform szabályozás megalkotására tesz javaslatot, amely ennek az eszköznek a módosításával megnyugtató módon rendezi a konfliktust - tudatta Varga Judit.



Hozzátette: ez a javaslat semmivel sem ró nagyobb terhet a civil szervezetekre az eddigieknél, és nem kér többet, mint ami korábban is elvárás volt: transzparens működést.



A civil szektor ma virágzik Magyarországon: jelenleg több mint 60 000 nem kormányzati szervezet működik - írta. Felhívta a figyelmet arra: kiemelt társadalmi szerepük miatt alapvető közérdek fűződik ahhoz, hogy értékteremtő tevékenységük átlátható legyen.



Sajnálatosnak nevezte, hogy "míg számunkra az átláthatóság elve egy elérendő cél", a baloldal már megint "szankciókat és más rémképeket lát" a benyújtott javaslatban.



Varga Judit úgy fogalmazott: "Sokszor farkast kiáltottak már, ami eddig sem jött. Most se fog."



MTI