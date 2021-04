A kereszténység a legüldözöttebb vallás a világon

A világ hatvankét országában nem biztosított a vallási kisebbségek zavartalan vallásgyakorlása, harminchat országban hátrányos megkülönböztetés éri ezen közösségek tagjait, huszonhatban pedig üldöztetésnek vannak kitéve - írta az Aid to the Church in Need (ACN) katolikus segélyszervezet adataira hivatkozva pénteken a Valeurs Actuelles című francia jobboldali lap.

A cikk szerint a vallásgyakorlás szabadsága még soha nem volt akkora veszélyben globálisan, mint most, a koronavírus-járvány idején. Kiemelték: a keresztény kisebbségeket nagyban érinti az iszlamizmus erősödése is.



"+Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához+ - írták Az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában 1948-ban. Amit azonban a második világháború végén alapvető jognak gondoltak, azt számos országban még mindig nem tartják tiszteletben" - mutatott rá az újság.

Benoit de Blanpré – la-croix.com



"2020-ban három országból egy nem tartotta tiszteletben a vallásgyakorlás szabadságát, 2018-ban ez még csak minden ötödik országról volt elmondható" - közölte Benoit de Blanpré, az ACN igazgatója.

