Csapadéktömb érkezik, az Északi-középhegységben, az Alföldön zápor lehet

2021. április 30. 16:44

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: péntek estig az északkeleti országrészben még előfordulhat zápor, egy-egy zivatar, majd átmenetileg megszűnik a csapadék. Késő estétől azonban délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Egy érkező csapadéktömb hatására az éjszaka második felében több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, utóbbinak nagyobb esélye az Alföldön, valamint az Északi-középhegység térségében van.

Szombaton a fátyol- és gomolyfelhők mellett is számítani lehet záporok, zivatarok kialakulására, de számosságát tekintve inkább az esti, késő esti óráktól várható több. A délnyugati szél fokozatosan mérséklődik, de éjszaka továbbra is előfordulhatnak időnként élénk lökések. Szombaton ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a légmozgás. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton általában 22 és 27 fok között változik.

MTI