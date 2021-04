Börtönre ítéltek egy brit rendőrt, mert betiltott újnáci csoport tagja volt

2021. április 30. 18:31

Börtönbüntetésre ítéltek pénteken egy brit rendőrt, amiért a National Action nevű betiltott és terrorszervezetnek nyilvánított brit újnáci csoport tagja volt.

Hannam – theguardian.co.uk

A 22 éves Benjamin Hannam ellen terrorizmus címén emeltek vádat, mivel az angol büntetőtörvények alapján terrorszervezetekben viselt tagság is terrorcselekménynek számít.



Hannamre, aki 2018 óta dolgozott a londoni rendőrség, a Metropolitan Police - félhivatalos nevén a Scotland Yard - kötelékében, a londoni központi büntetőbíróság pénteken négy év és négy hónap börtönbüntetést rótt ki.



Benjamin Hannam az első olyan rendőr a Scotland Yard történetében, aki ellen terrorcselekmény címén született elmarasztaló bírósági ítélet.



A vád szerint Hannam 2016-ban lett a National Action tagja, és aktívan részt vett a szervezet tevékenységében.



A National Actiont a brit kormány 2016 decemberében betiltotta, de ekkor Hannam átlépett a csoport utódjaként NS131 néven megalakult szerveződésbe, és e szervezet tagjaként nyújtotta be 2017 nyarán felvételi kérelmét a londoni rendőrséghez.



A brit hatóságok álláspontja szerint az NS131 nem más, mint a National Action, csak más néven. Ezt a csoportot a brit belügyminiszter 2017-ben szintén betiltotta és terrorszervezetnek nyilvánította.



Benjamin Hannam tavaly került a hatóságok látóterébe, amikor antifasiszta szervezetek megszereztek és nyilvánosságra hoztak egy adatbázist, amely egy online újnáci fórum tevékenységét részletezte.



Hannamet ezután őrizetbe vették. Lakásán számos terhelő dokumentumot találtak, köztük olyanokat, amelyekben Hannam maga írt részletesen a National Action tagjaként végzett tevékenységéről.



Megtaláltak nála egy olyan kézikönyvet is, amelyet Anders Breivik, a radikális szélsőjobboldali nézeteket valló norvég tömeggyilkos állított össze.



Breivik 2011-ben 77 embert ölt meg egy pokolgéppel és automata fegyverekkel elkövetett terrortámadásban.



A National Action magát "nemzetiszocialista ifjúsági szervezetként" írta le. A II. világháború óta ez volt az első olyan újnáci szervezet, amelyet a brit hatóságok betiltottak.



Amber Rudd akkori brit belügyminiszter a csoport betiltásról 2016-ban hozott határozatában rasszista, antiszemita, homofób csoportosulásnak nevezte a 2013-ban alakult szerveződést.



A National Action terrorszervezetté nyilvánításának és betiltásának egyik közvetlen előzménye az volt, hogy a szervezet nyilatkozatban dicsőítette Jo Cox munkáspárti parlamenti képviselő meggyilkolását és a merénylet elkövetőjét.



A legnagyobb brit ellenzéki parlamenti erő kétgyermekes, 41 éves képviselőnőjét 2016. június 16-án, egy héttel a brit EU-tagságról tartott - a kilépésre voksolók szűk többségű győzelmével végződött - népszavazás előtt ölte meg három lövéssel és többtucatnyi késszúrással egy magányos gyilkos, Thomas Mair, akit még abban az évben tényleges életfogytiglani börtönre ítéltek.



Az ítélet indoklása szerint Mair cselekedetét rasszista, újnáci, fehér felsőbbrendűséget hirdető erőszakos eszmék motiválták.

MTI