Erősödött a héten a forint

2021. április 30. 19:10

Vegyesen alakult a forint árfolyama pénteken a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. A hetet a forint nyereséggel zárta az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben egyaránt. Április hónapot az euróval és a dollárral szemben nyereséggel, a svájci frankkal szemben viszont veszteséggel fejezte be.

Az euróval szemben 0,14 százalékkal erősödött a forint pénteken. Az euró jegyzése a kora reggeli 360,27 forintról 359,77 forintra csökkent estére.



A hét eleje óta a forint az euróval szemben 1,0 százalékkal erősödött, a hónap eleje óta pedig 0,6 százalékkal. A lengyel zloty egy hajszállal a hétfői kezdőárfolyamánál gyengébben fejezte be a hetet, a hónap folyamán azonban 1,6 százalékkal erősödött. A cseh korona a hét eleje óta 0,1 százalékkal gyengül, a hónapot pedig egy százalék nyereséggel fejezte be. A román lej a héten 0,2 százalékkal gyengült az euróval szemben és a hónap eleje óta is nagyjából ugyanannyit veszített.



A dollárt pénteken este 299,09 forinton jegyezték a kora reggeli 297,24 forint után. Pénteken a forint 0,62 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a hét eleji árfolyamához képest viszont 0,3 százalékkal, a hó elejihez pedig 3,2 százalékkal erősödött.



A svájci frank jegyzése a kora reggeli 326,95 forintról 327,52 forintra emelkedett estére, a forint így 0,17 százalékkal gyengült pénteken. Hétfői nyitó árfolyamánál a forint péntek este 0,4 százalékkal állt erősebben, a hó elejinél viszont 0,3 százalékkal gyengébben.

MTI