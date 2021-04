Májusfát állítottak Horgoson

2021. április 30. 23:50

Májusfát állítottak Horgoson a Művelődési Ház előtti téren. Az eseményt hagyományteremtő céllal szervezte meg a Művelődési Ház a helyi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesülettel karöltve. A májusfa egyébként a természet újjászületésének szimbóluma és a ifjúság tavaszi szokásainak szimbolikus kelléke.

Díszítik a májusfát

Sós Nóra a Művelődési Ház programkoordinátor elmondta, hogy igyekeznek minden korosztály számára tartalmas programokkal készülni.

- Próbálunk a faluba olyan eseményeket visszahozni, melyeket régebben az emberek megünnepeltek, ilyen esemény a májusfa állítása is, melybe próbáltuk a kisebb, fiatalabb korosztályt is bevonni. Úgy gondolom, hogy Horgos olyan gyökerekkel rendelkezik, amely a hagyományokat ápolta és folytatta és szeretnénk ezeket a hagyományokat a továbbiakban is éltetni.

A horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület néptáncosai korosztályonként a fa feldíszítése előtt egy-egy táncot muattak be, majd színes szalagokat agattak fel a kijelölt fára. Szécsi Zsolt, az egyesület művészeti vezetője elmondta, hogy fontos számukra, hogy tagjaik ismerjék a hagyományainkat.

- A májusfát a lányoknak szokták felállítani a fiúk. A tradiciója az volt, hogy éjszaka a fiúk kimentek az erdőbe, kivágtak egy fát, feldíszítették és titokban, az éj leple alatt felállították a májusfát annak a lánynak a háza előtt, akinek épp udvaroltak. Nagy jelentősége volt annak, ha egy fiú májusfát állított, régebben nem csak szalagok, hanem ajándékok is voltak rajta. Másnap a lányok járták a falut és azt lesték, hogy melyik lány háza előtt áll magasabb májusfa. A fa lebontásának is van hagyománya, akkor a lányok megvendégelték a fiúkat és mulatozva, énekelve, táncolva bontották le a fát.

Az elkövetkező napokban Tóthfaluban és Martonoson is lesz májusfa állítás- tette hozzá Szécsi Zsolt.

Korom Sarolta

vajma.info