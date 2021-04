Csak a vakcinaturizmus pörgette fel a gyergyóremetei oltóközpontot?

Március elsején nyílt meg a gyergyóremetei oltóközpont, és azóta közel 3400 személyt oltottak be, közülük 750 helyi lakost. Az utóbbi időszakban jelentősen csökkent az érdeklődés, olyannyira, hogy a polgármester szerint az is megtörténhet, hogy bezárják az intézményt, ha továbbra is kevesen igénylik itt a koronavírus elleni vakcinát.

Úgy tűnik, csak addig volt forgalmas a remetei oltóközpont, amíg máshol nem volt szabad hely az oltásra • Kép: Barabás Orsolya

Csökkent az érdeklődés a március elsején megnyílt gyergyóremetei oltóközpontban, pedig korábban olyan nap is volt, amikor hetven embernek adták be a koronavírus elleni vakcinát. „Amikor megnyitottunk, úgy láttuk, hogy van érdeklődés, de utólag visszagondolva és az adatokat kiértékelve úgy látjuk, hogy a vakcinaturizmus miatt jöttek olyan sokan. Várólista, pótlista is volt nálunk, több telefonszámon jelentkezhettek az emberek. Nem érem fel ésszel, hogy mi a magyarázata annak, hogy nem jönnek beadatni az oltást. Pedig voltak halálesetek a községben” – részletezte Gyulai Anna, a gyergyóremetei oltóközpont vezetője.

Összesen 3375 személyt oltottak be szerdáig a gyergyóremetei oltóközpontban, ebből 748-an remeteiek, közülük 404-en már a vakcina mindkét adagját megkapták. A térségből is többen választották a remetei pontot, Ditróból 242-en, Gyergyószentmiklósról 143-an, Csomafalváról 95-ön, Szárhegyről 93-an, Újfaluból 31-en. Távolabbról is jöttek Remetére az oltás miatt, Maros megyéből 180-an, Székelyudvarhelyről 52-en, Brassóból 54-en, Maroshévízről 45-ön, Szebenből 26-an, Kolozsvárról 25-en, Kovásznáról 13-án, de például Galac, Prahova és Suceava megyei lakos is érkezett ide az oltás miatt.

Közösségi érdek is az átoltottság

Vannak olyan napok is, amikor nagyon kevesen iratkoznak, sőt olyan eset is volt, amikor nem érkezett meg időben a Pfizer-oltóanyag, és emiatt át kellett programálják az oltásra jelentkezőket. „Nem tudom, hogy ilyen formában meddig fog működni az oltóközpont, az is elképzelhető, hogy bezárják” – jelentette ki Laczkó-Albert Elemér polgármester, aki nem érti, mi lehet az oltási kedv csökkenésének oka.

„Romániában és világszerte egyéni döntés az oltás beadatása, de úgy gondolom, hogy az egyénen át a közösséget érinti ez a vírusos állapot, emiatt az egyéni jogokon túl előtérbe kellene kerüljön a közösségi érdek. Ilyen szempontból is vizsgázunk, és szomorúan veszem tudomásul, hogy itt Remetén nem állunk jól” – tette hozzá a községvezető, aki szerint az oltás az egyetlen kiút a jelenlegi helyzetből. Dr. Gyulai Anna szerint a remetei programálások visszaesésének egyik magyarázata az lehet, hogy ma már egyre több helyen oltathatják be magukat az emberek, ugyanakkor a külső ingerek is hatással vannak rájuk.

„Az emberek gondolkodását kellene megváltoztatni, el kellene higgyék, hogy vírus van. Amikor én kezdtem a pályát, nem kérdezték meg a szülőktől, be akarod-e a gyermekedet oltatni, hanem kötelező volt, és így egy csomó járványt megszüntettünk. Az influenza elleni oltásra például jobban fogékonyak voltak az emberek” – hangsúlyozta az öt évtizedes egészségügyi pályafutással a háta mögött is tevékeny oltásközpont-vezető.

Aki élni szeretne a lehetőséggel, és Gyergyóremetén adatná be a koronavírus elleni vakcinát, továbbra is érdeklődhet a gyergyóremetei oltóközpont telefonszámán (0746–936 513).

