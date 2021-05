NB 1 - Zalaegerszegen közel ezer néző örülhetett a bennmaradásnak

2021. május 1. 19:52

A házigazda Zalaegerszeg gól nélküli döntetlent játszott a Kisvárdával a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójának szombati játéknapján, ezzel bebiztosította bennmaradását az élvonalban.

A ZTE kiesésére már eddig is csak minimális esély volt, de a mostani pontszerzéssel matematikailag is biztonságban érezheti magát a csapat.



OTP Bank Liga, 32. forduló:

Zalaegerszeg-Kisvárda Master Good 0-0



ZTE Aréna, 1000 néző, v.: Bognár

sárga lap: Hej (88.)



ZTE FC: Demjén - Szépe (Németh E., 86.), Kálnoki-Kis, Bobál D., Gergényi - Favorov (Kovács B., 88.), Sankovic - Szánthó, Koszta (Tajti, a szünetben), Könyves (Babati, a szünetben) - Futács (Zimonyi, 62.)



Kisvárda: Dombó - Hej, Cirkovic, Kravcsenko, Leoni - Melnyik, Karabeljov (Zlicic, 76.) - Ötvös (Navratil, a szünetben), Bumba, Sassá (Camaj, 68.) - Viana (Jelena, 68.)



Az első félidő első felében többnyire a Kisvárda birtokolta a labdát, a vendégek nem engedték kibontakozni a hazaiakat. Hosszú idő után először már nézők is lehettek a lelátón, de a drukkereket sok esemény nem szórakoztatta, az első kapura lövésre a 24. percig kellett várni - Karabeljov lőtt 19 méterről a bal felső sarok mellé -, míg a ZTE a 29. percben vezette az első veszélyes támadását. A félidő végére aztán kiegyenlítődött a labdabirtoklási arány, a házigazdák a játékrész utolsó 15 percében jóval aktívabbá váltak.

A szünet után sem változott a játék képe, egy-egy távoli próbálkozást leszámítva nem forogtak veszélyben a kapuk, a mezőnyben folyt a játék, sok hibával. A hajrára aztán kissé megélénkült az iram, de gól nem esett.

MTI