Már nagyon várták ezt a napot a fürdők, éttermek, hotelek

2021. május 2. 00:09

Már a nyitás első napján megélénkült a hazai turizmus. Sokan töltötték valamelyik fürdőben a napot, a szálláshelyekre pedig egymás után érkeznek a foglalások. A vendéglátóhelyeken belső terekben is lehetnek vendégek, de csak azok, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A mai jó időben ugyan inkább a teraszok teltek meg, de a vendéglősök így is forgalomnövekedésre számítanak. Hosszú idő után megnyithattak a kulturális intézmények, valamint a vadasparkok és az állatkertek is. A védettségi igazolványt ezeken a helyeken is ellenőrzik.

A turisztikai szakértők közben bizakodóak: biztonságos és jó szezonra számítanak.

Úton vagyunk a normális élet felé, mert a kormány kiállt az oltási programja mellett. Ezt nyilatkozta az újranyitás kapcsán a Magyar Nemzetnek a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Guller Zoltán azt mondta: most a valódi segítséget az indulás jelenti, mert ha vendég van, minden van. Emlékeztetett: Európában az egyik elsőként újrainduló ország lettünk, ami az oltásnak köszönhető.

A Turisztikai Ügynökség ajánlásokat fogalmazott meg a vendéglátóhelyek, szállodák, attrakciók és fürdők számára, hogy mire ügyeljenek, és hogyan készüljenek fel a vendégek biztonságos fogadására.

Szombaton - a novemberi zárás után - a gyógyfürdők is újra kinyithatták a kapuikat a vendégek előtt. Kora délelőttre szinte meg is teltek a medencék az igali gyógyfürdőben.

A nyitást számos intézkedés előzte meg a lehető legnagyobb biztonság érdekébe. A korlátokat, zuhanyzókat, csapokat, ajtókat, ajtókilincseket, vécéket óránként fertőtlenítik és a fürdő területén mindenhol elérhető a fertőtlenítő automata –mondta az igali gyógyfürdő igazgatója Pozsár Sándor.

„A jegypénztárnál a védettségi igazolványt kérjük illetve a beutalt vendégektől csak a beutalót, de nekik nem kell védettségi igazolvány" – mondta.

Sok szállodában a kormány támogatásának is köszönhetően nem csak a munkavállalókat tudták megtartani, hanem felújításokat is végeztek. Így volt ez Zalakaros egyik szállodájában is.

„A kormány támogatását igénybe vettük, hogy megmaradhasson a személyzet. Tehát jelenleg ott tartunk, hogy teljes bizalommal és szinte teljes személyzeti létszámmal fogadjuk a nyitást" – hangsúlyozta Czimondor Nándor, a HotelMenDan igazgatója. A gyorsan haladó oltások miatt egyre többen tervezik a belföldi nyaralást.

Az egyik badacsonyi hotel tulajdonosa arról beszélt, hogy jelenleg 30 százalékos a foglaltság, amely folyamatosan emelkedik és pünkösdre elérheti a 100 százalékot.

Hoffman Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint biztonságos és jó szezonra számítanak idén az ágazat résztvevői és rekordokat dönthet a nyáron a belföldi turizmus.

„Magyarország Európában az egyik legjobban vagy talán a legjobban álló ország átoltottságban. Biztos, hogy biztonságosak leszünk ugye a nyári szezonban" – mondta. A fővárosi turizmus szereplői is derűlátóak, de a külföldi vendégek visszatérése várhatóan tovább tart majd.

Az Aria Hotel értékesítési vezetője elmondta, hogy esetükben 30-40 százalékos foglaltságtól éri meg elindulni.

„Mivel a budapesti közönség és a szállodának is a korábbi közönsége főleg külföldiekből áll össze ezért mi azt gondoljuk, hogy a szeptember és az őszi időszak előtt nem érdemes kinyitnunk. Ezen talán az az időszak, ami az EB időszakát jelenti a júniusi időszak, a Forma-1 időszak ami július talán ezek tudnak segíteni" – mondta Tolnai Máté.

Már a benti asztaloknál is ebédelhetünk

Szombat reggel óta már a benti asztalokhoz is leülhetnek a vendégek. Erre november 11-e óta, vagyis csaknem fél év után volt először lehetőség. De csak azok ehetnek és ihatnak az étterem belső tereiben, akiknek van védettségi igazolványuk.

A dokumentum érvényességét a vendéglátónak kell ellenőriznie, ez több helyen majd a pincérek feladata lesz.

Ritter Judit, a székesfehérvári Szárcsi Hotel és Étterem vezetője elmondta, hogy csak a védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket , illetve a vele érkező kiskorúakat engedhetik be. A többiek a teraszon korlátlanul és maszk nélkül foglalhatnak helyet. Viszont ők a mosdóba menet maszkot kell, hogy hordjanak.

Budapesten a vendéglátósok a járvány előtt főleg a külföldi turistákból éltek. A jó időben azonban úgy tűnik, a magyarok is megtöltik a kávézókat és az éttermeket.

Az M1 Híradónak több vendéglős is azt mondta: a magyarok ki vannak éhezve az éttermi szolgáltatásokra.

Egy Andrássy úti étterem tulajdonosa azt mondja: a vendéglátó feladta eddig a jó hangulat és a finom ételek voltak, most már a biztonság is legalább ilyen fontos.

Ebbe bele kell tanulnunk, hiszen számunkra is ez egy új helyzet – fogalmazott Varga Szidónia Tímea, a Szék Restaurant & Bar ügyvezető tulajdonosa. A vendéglátóhelyek este 11 óráig lehetnek nyitva.

hirado.hu