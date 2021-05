Balog Zoltán: Isten éltesse az édesanyákat!

2021. május 2. 11:13

Balog Zoltán: Köszönjük meg édesanyánknak, hogy mindig ad azért, hogy mi is adhassunk

Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Facebook-bejegyzésben köszöntette az édesanyákat anyák napján.

Rövid, személyes hangvételű videóüzenetében Balog Zoltán az édesanyákat köszöntötte. „A szereteted, a könnyeid, a hited, az aggódó vagy éppen elismerő pillantásod, a mosolyod akkor is itt van" – mondta.

És milyen jó azoknak, akik átölelhetik azt, aki az életed adta – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy anyák napján tisztára lehet mosni azt is, ami bepiszkolódott, elszürkült. Fel lehet idézni azt, amit kaptunk édesanyánktól az életben. Észre lehet venni, hogy ő is ember, ő is mások szeretetéből él, neki is vannak tervei, vágyai, amelyek túlmutatnak a család életén. Neki is szüksége van saját időre, életre. Így köszönjük meg, hogy mindig ad azért, hogy mi is adhassunk. Istennek hála! Isten éltesse az édesanyákat – üzente a református lelkész.

hirado.hu