Schmuck Erzsébet esete a fake news-zal

Nagy kiváltság, hogy Schmuck Erzsébet, az LMP női társelnöke elmondhatja Ady Endrével: „Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem”.

Kétségtelenül mindennek jött, csak pár életút-állomás: KISZ-es vonalon a nyolcvanas években, az Ifjúsági Környezetvédelmi Tanács titkáraként ő a szocialista nagyipar harmatos fügefalevele. A Medgyessy-kormány idején, 2002-2003-ban viszont már az EU-integrációt munkálja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium helyettes államtitkáraként. 2009-ben újabb fordulat, a politikai élet megtisztulását hirdető Lehet Más a Politika egyik alapítója, később listás képviselője, 2017-ben az LMP-ből elmenekült Schiffer András frakcióvezetői székébe huppan bele rövid időre...

Most éppen azon fáradozik, hogy a gyurcsányizmus védőszárnyai alatt lassan eltűnő, de eltűnés közben leggyakrabban a Jobbikkal akciózó pártja támogatásával a nagykátai választókörzetben nyerje meg az ellenzéki előválasztást, majd 2022-ben legyőzze a fideszes egyéni országgyűlési képviselőt. Láthatólag szűkebb hazájáért akar most tenni – amit még sosem csinált. Legalábbis nem sokat látták földijei a nagykátai születésű politikus asszonyt, valószínűleg azért, mert időközben bolygószintű klímavédő feladatai akadtak.

S hogy miért NEM jött bűvésznek Schmuck Erzsébet? Jaj, hát annak is akart ő jönni, csak nem sikerült neki.

Az LMP társelnöke merész füllentéseket tett ki hivatalos Facebook-oldalára az áhított választókerülete egyik településének állami idősotthonáról, de az nem bizonyult hihetőnek, sem a fénykép, amit a bejegyzése mellé illesztett. A kép eredetijét hitetlen emberek megtalálták valami stockfotók között az interneten.

Történetesen egy Moszkvától 20 kilométerre keletre található város öregotthonának felvétele volt ez, nem Tápiógyörgye szociális intézményéé. Ez persze felfogható úgy, hogy az LMP belátta a keleti nyitás értelmét, de akkor is igaz, hogy bűvészettel többé nem kéne próbálkoznia. Különösen, hogy a magyar idősotthon sokkal jobb küllemű, mint az orosz – amint az Schmuck posztja után a közösségi médiában a felháborodott kommentelők jóvoltából hamar láthatóvá vált.

De mi volt hazugság a Schmuck-poszt szövegében? „Szülők, nagyszülők, rokonok, barátok vannak abban a Tápiógyörgyei szociális otthonban – panaszolja világgá Schmuck –, amiben több hete nincs melegvíz. Mérhetetlenül szomorúnak tartom, hogy ilyen egyáltalán megtörténhet, az pedig egészen döbbenetes, hogy hetek óta az ágyhoz kötött betegeket az ápolók külön, az általuk melegített vízzel mosdatják, illetve a mozgásképesek sajnos csak hideg vízben tudnak tisztálkodni.”

Utánamentem a schmucki állításoknak: a szociális ügyekért felelős államtitkárságnál érdeklődtem, hiszen ez felügyeli a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz tartozó intézményt is. Teljesen az ellenkezőjét derítettem ki az állami intézményben történtekkel kapcsolatban. Az államtitkárságon van ugyanis egy április 20-án kelt telephelyi „rendkívüli jelentés” arról, hogy aznap elromlott a nagy kastélyépület gázkazánja, de az ottani, egytől-egyig nem ágyhoz kötött lakók napi fürdetését megoldották úgy, hogy átkísérték őket másik épületrészekbe, ahol működtek a kazánok. Emellett azonnal hibabejelentést tettek.

A szerelő egyébként már másnap kora reggel kint volt, s a kazánt 23-ra meg is reparálták. Éppen aznapra, amikor Schmuck Erzsébet a világhálón tálalta a maga sajátos módján a tápiógyörgyei esetet. Érdekesség, hogy bár az LMP-s képviselőjelölt-jelölt Fülöp Attilának is írt délután 5 órakor, de – milyen leküzdhetetlen izgékonyság lepi meg néha az embert – nem várta meg az államtitkár válaszát, hanem még aznap este 9-kor kiposztolta rémmeséjét a többhetes melegvízhiányról, a fürdés tartós ellehetetlenüléséről a fekvőbetegek között. Facebook-bejegyzése kicsit szájbarágósan fejeződött be: „Ha már a térség országgyűlési képviselője semmit nem lépett, megtettem én, országgyűlési képviselőként”.

Értik, ugye? Pedig még az ellenzéki előválasztás sem zajlott le… De hát addig is önzetlenül tenni kell a helyi emberek életéért.A szóba hozott személy, „a térség országgyűlési képviselője” ugyebár Czerván György (Fidesz), aki 1998, vagyis öt ciklus óta képviseli a térség lakosságát. Ő volt, aki „semmit nem lépett”, hiszen mint láttuk, nem is volt miért.

Az LMP-s politikusnak előbb mégsem Czervánnal, hanem ellenzéki vetélytársával kell mérkőznie. Igaz, Schmuck Erzsébet biztos lehet a maga előválasztási győzelmében. Hiszen ha egyszer pártja női tanácse… akarom mondani női társelnökeként Pest megye 9. választókerületét szemelte ki magának, akkor kutya kötelesség, hogy az együttműködő pártok őt közös ellenzéki jelöltté segítsék… Ennek egyszerű a módja: súlytalan jelöltet kell állítani vele szemben. És láss csodát, már állítottak is. A nem túl ismert Gyüre Károlyné DK-s nagykátai önkormányzati képviselő a barátságos versengő.

Ő az, aki szórólapjára ezt a gördülékeny mondatot tetette: „Nagykátától Sülysápig is cserbenhagyta az embereket a kormány”.

Schmuck Erzsébet Korózs Lajos-díjas bejegyzése jó alkalom, hogy felidézzük a koronavírus-járvány első hullámának egy drámai történését: emlékezzünk csak a – fővárosi fenntartású – Pesti úti Idősek otthonának kálváriájára. A tápiógyörgyei idősotthonban viszont – e sorok írója most erre is rákérdezett – egyetlen lakó sem kapta még el a covidot.

Úgyhogy drága Női Társelnök Asszony, máskor jobban válogassa meg baloldali informátorait, ne nyúzza ennyire a féket, vagy ügyeljen megint inkább a bolygóra. Mindenkinek jobb lesz, a bolygónak meg kábé mindegy.

Joó István