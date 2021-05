Kamerákkal vadásznak a csalókra az online nyelvvizsgákon

2021. május 3. 11:16

A Budapesti Műszaki Egyetem nyelvvizsgaközpontjában az online vizsga során a résztvevők nem egymással összezárva, egy tanteremben vizsgáznak, hanem minden vizsgázó akár az otthonában berendezett egyedi vizsgahelyszínről is bejelentkezhet. Ehhez egy webkamerával felszerelt számítógépre és egy okostelefonra van csupán szüksége – írja az Index.

A számítógép webkamerája szemből figyeli a vizsgázót, az okostelefont pedig a vizsgázónak egy állványra kell helyeznie, oldalra, a háta mögé, a kamerája ebből a szögből mutatja a vizsgázót, illetve az ő számítógépének a képernyőjét és a billentyűzetét is. A vizsgát megelőzően a vizsgázónak fel kell töltenie a vizsgarendszerbe a személyi azonosításra alkalmas igazolványképét, egy szemből készített fényképet, valamint egy képet a hátsó kamera perspektívájából is. Ezeken kívül néhány idegen nyelvű sor begépelésével billentyűzethasználati mintázatot is kell adniuk a vizsgázóknak.

A beszédértés és az írásbeli vizsga többi eleme is olyan zárt alkalmazásban történik, amely megakadályozza, hogy bármilyen honlapot, más internetes segédeszközt vagy alkalmazást igénybe vegyenek a vizsgázók. A szóbeli vizsga is kétkamerás ellenőrzés alatt zajlik, videokonferencia-rendszer használatával. A vizsgáztatás rendszerét többféle jogosultsággal rendelkező, különböző teremfelügyelők irányítják és ellenőrzik. Mivel a vizsgázók az okostelefonjaikon a mikrofont nem kapcsolhatják ki, ezért a vizsgaszobában hallható hangokat is hallhatják a felügyelők.

InfoStart