Már az újabb BKK bérletek is megvásárolhatók okostelefonon

2021. május 3. 11:30

Újabb termékekkel bővült a mobiljegyrendszer, hétfőtől már a negyedéves és a kedvezményes éves Budapest-bérletek is megvásárolhatók okostelefonon, valamint megújul az ehhez szükséges applikációk menüstruktúrája is – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel. A BKK közleménye szerint a felhasználók 71 százaléka a telefonon elérhető termékeket ugyanolyan jónak, vagy jobbnak tartja, mint a papíralapú jegyeket, bérleteket.

A társaság ügyfélelégedettségi kutatásából kiderült, a fővárosban közlekedők nyitottak a mobiljegy használatára, és igénylik, hogy a bérletek és a napijegy típusú termékek mobiltelefonon is elérhetők legyenek. Ennek az elvárásnak eleget téve hétfőtől a kedvezményes éves és a negyedéves Budapest-bérletek is elérhetők a Közlekedési Mobiljegy, a K&H mobilbank, a Simple és a VoxPay alkalmazásokban, augusztustól pedig már a szemeszterre szóló bérletek is megvásárolhatók a diákok számára – írták.

A BKK felhívta a figyelmet arra, hogy aki a havi bérletét jelenleg is mobiltelefonon használja, illetve aki papíralapú havi, vagy hosszabb időszakra szóló bérletet szokott vásárolni, annak mindenképp megéri váltani: amellett, hogy a mobiljegy használata praktikus, a negyedéves bérlettel majdnem 10 nappal tovább lehet utazni, mint három darab havi bérlettel, hiszen 100 napig érvényes. A mobiltelefonon megvásárolt napijegyek és bérletek használata lényegében megegyezik a papíralapú termékek használatával.

A különbség csupán annyi, hogy az elsőajtós járműveknél, illetve a metróállomásokon a mobiljegy esetében egy kódot kell beolvasni a telefonnal, majd a képernyőn megjelenő mozgó ábrát kell megmutatni a járművezetőnek, vagy a metróállomáson beléptetést végző személyzetnek – írták a közleményben. A mobiljegy használatról minden további fontos információ megtalálható a BKK oldalán.

MTI