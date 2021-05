Holnapután újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

2021. május 3. 12:51

A közel két hete indított fővárosi Könyvtári Cserepontok forgalma igazolja, hogy van igény a könyvtári szolgáltatásokra, több mint 15 ezren vették igénybe a könyvtárakba való belépés nélküli kölcsönzési lehetőséget, a leadott kérések száma pedig meghaladja a 35 ezret – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK). Mint írták: „a Kormány 194/2021. (IV.26.) rendeletének megfelelően és a fenntartó fővárosi önkormányzattal egyeztetve a FSZEK 2021. május 5-től újranyitja könyvtárait az érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkező olvasói és a felügyeletük alá tartozó kiskorúak számára.

A 18 év alattiak önállóan a könyvtárakat csak akkor látogathatják, ha saját védettségi igazolvánnyal rendelkeznek.” Belépéskor kötelező lesz bemutatni a védettségi igazolványt és a személyazonosságot is igazolni kell. A használók és a könyvtárosok biztonsága érdekében kötelező marad a maszkviselés és a távolságtartás, ajánlott a kézfertőtlenítés. Azoknak, akiknek nincs védettségi igazolványuk, és ezért nem léphetnek be a bibliotékákba, de igénylik a kölcsönzés lehetőségét, a Könyvtár az olvasói igények figyelembe vételével továbbra is biztosítja számukra a Könyvtári Cserepont-szolgáltatást.

Ezek az olvasók a könyvtárakba való belépés nélkül, előzetes igényleadással kölcsönözhetnek. A Cserepontokon a beiratkozás, a kölcsönzött művek visszaadásának lehetősége és az esetleges tartozások rendezése is biztosított. A két szolgáltatástípus párhuzamos működtetése jelentős szervezési feladatokat jelent, a könyvtár az olvasók türelmét kéri az esetlegesen hosszabb várakozási idő miatt.

A könyvtárak továbbra is normál nyitvatartási időben, de legfeljebb 18 óráig tartanak nyitva, a Központi Könyvtár csütörtökönként 20 órakor zár be. A Cserepont-szolgáltatás is ebben az időben vehető igénybe. A FSZEK olvasóbarát kedvezményekkel is segíteni kívánja használóit. Az olvasók számára kedvező, hogy a könyvtár harminc nappal ingyenesen hosszabbítja meg valamennyi érvényes olvasói tagság érvényességét.

Az újranyitás előtt kikölcsönzött, még nem lejárt határidejű dokumentumok visszahozására május 5. és június 30. között türelmi időt biztosít és ezekre késedelmi díjat csak július 1-jétől számol fel. A könyvtár az olvasók kényelme és gyorsabb kiszolgálása érdekében június 30-ig fenntartja az előjegyzés ingyenességét is. Az újranyitás részleteiről és az ideiglenes nyitvatartási rendről a könyvtár honlapján lehet majd olvasni.

Magyar Nemzet