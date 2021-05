Varga Judit: Erősíteni kell az Európa Tanács szerepét

2021. május 3. 15:13

Fontos erősíteni az Európa Tanács (ET) szerepét, és „nem lehet hagyni, hogy a sokkal erősebb anyagi és politikai eszközökkel rendelkező Európai Unió elhalványítsa annak mandátumát” - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter az Országgyűlés külügyi bizottságának hétfői ülésén.

Varga Judit közölte: Magyarország tölti be május és november között az ET miniszteri bizottságának elnöki tisztségét. Álláspontja szerint jelenleg is érvényes az ET 70 évvel ezelőtti alapításának szellemisége, hogy az államokat „ugyanazok az eszmék és értékek” kössék össze. Emellett ugyanolyan fontos az államok sokszínűsége, a nemzeti szuverenitás, hiszen a tagállamoknak eltérőek a jogi, kulturális és történelmi hagyományaik - hangoztatta.

A miniszter értékelése szerint a magyar ET-elnökség prioritásai jövőorintálak, pragmatikusak, és hangsúlyosan szerepeltetik a nemzeti kisebbségek hatékony védelmét. Varga Judit azt mondta, egyértelműen érezhető, hogy van egyfajta „implicit rivalizálás” az EU és az ET között, és hitet tett utóbbi szerepének erősítése mellett.

MTI