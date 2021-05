Vera Jourová nem léphet Oroszország területére

2021. május 3. 15:28

Egyre nő a feszültség Oroszország és az Európai Unió között, miután Moszkva kiutasította az EU nyolc diplomatáját. Brüsszel Alekszej Navalnij ellenzéki politikus bebörtönzése miatt már többször kritizálta az orosz kormányt, a kiutasításra pedig válaszlépéseket tervez.

A régóta feszült viszonyban az oroszok szerint ez válaszlépés volt arra, hogy az elmúlt hónapban az Európai Tanács újabb szankciókat vezetett be négy orosz tisztségviselővel szemben a Kreml kritikusa, Alekszej Navalnij bebörtönzése, és a támogatására szervezett tüntetésekkel szembeni erőszakos rendőri fellépés miatt – írja az Euractiv.

Az orosz külügyminisztérium illegitimnek nevezte az EU lépéseit, és azzal vádolta a szervezetet, hogy valójában csak Oroszország fejlődését akarják visszafogni. Természetesen az Unió is reagált a nyolc vezető kitiltására, az EU vezetői közös nyilatkozatban ítélték el az orosz lépést. Az oroszok által most kitiltott személyek között szerepel David Sassoli az Európai Parlament elnöke és Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke is.

