Már hétből hat szomszédos országgal kötötte össze hazánk a villamosenergia–hálózatát

2021. május 3. 16:10

Az április elején, a szlovák-magyar határ mentén lévő határkeresztező távvezeték bővítése az ellátás biztonságára és a piaci verseny serkentésére is jelentős hatással van. Minderről Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese beszélt a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A magyar áramellátás biztonságát nagyban segíti, hogy a hét szomszédos ország közül hattal már összekötöttük villamosenergia-hálózatunkat.

Már csak Szlovénia hiányzik, de a tervek szerint ez 20220-ben megtörténhet – mondta Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökhelyettese. A szakember elmondása szerint az aktualitás a szlovák-magyar határ mentén lévő határkeresztező távvezeték bővítése volt, amely április 5-én megtörtént. Ságvári Pál a Kossuth Rádió műsorában arról is beszélt, hogy nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában egyre szélesebb teret kap a villamosenergia.

„Tavaly az Európai Unió elkötelezte magát, hogy 2050-re teljesen fosszilis energiahordozóktól mentessé teszi a gazdaságot"– fogalmazott az elnökhelyettes, amely azt eredményezi, hogy az olaj és a gáz átalakul, így a villamosenergia rendszere fog erősödni. Már most is jól látható, hogy egyre több például a klímarendszer, sőt az elektromos autók térhódítása is folyamatosan nő – mondta a szakember. Ságvári Pál arról is beszélt, hogy Magyarország éves villamosenergia fogyasztásának 30-35 százalékát importáljuk.

Ennek nagyjából a fele ezen a szlovák ponton keresztül érkezik az országba. A szomszédos országokkal való együttműködés abban is segít, hogy az évente tipikusan két kritikus csúcsfogyasztás – egyik a nyári nagy melegben a klímahasználat, másik karácsony előtt a kiemelkedő ipari felhasználás – mindenféle probléma nélkül átvészelhető. Ságvári Pál elmondása szerint a következő évtizedekben mindannyiunk életét befolyásolni fogja, hogy egyre aktívabb villamosenergia fogyasztókká válunk.

MTI