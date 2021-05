Több erdélyi képzésközpont a fiatal tehetségek felkarolására

2021. május 4. 09:17

Az idén ősszel újabb erdélyi képzési központokkal bővül a magyarországi Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség és Középiskolás Programja, miután tavaly Sepsiszentgyörgyön megnyílt az első erdélyi helyszínük. Ősztől többek között Csíkszeredában és Marosvásárhelyen is várják a jelentkező diákokat az ingyenes és rendszeres iskola mellett végezhető tehetséggondozásra.

Most negyedikes-, illetve középiskolás diákok jelentkezhetnek az ősszel induló ingyenes képzésekre. Képünk illusztráció • Gecse Noémi

A magyarországi alapítású Mathias Corvinus Collegium idén ősztől két programon keresztül szólítja meg az erdélyi diákokat is: a Fiatal Tehetség Programra (FIT) általános iskolás – ősztől ötödik osztályban kezdő –, illetve a Középiskolás Programra (KP) 9-12. osztályos diákok jelentkezését várják. A Fiatal Tehetség Program augusztus 30-ig várja a most negyedik osztályos diákok, a Középiskolás Program pedig június 13-ig a 9–12. osztályos középiskolások jelentkezését. Többnyire helyi tanárok tartják majd a képzéseket, de magyarországi oktatók is lesznek.

Ősztől ötödikbe lépők jelentkezését várják A Fiatal Tehetség Program 2020-ban kezdte meg működését Sepsiszentgyörgyön, jelenleg 25 diákja van, de ősztől bővítik a képzések helyszíneit – számolt be a Székelyhonnak Makkai Júlia, a Mathias Corvinus Collegium képviselője. Az általános iskolások a félév során belepillantanak a robotika világába, tanulnak a művészet és a matematika kapcsolatáról, kísérleteznek, okulnak a környezetvédelemről, tudatos internethasználati képzésben részesülnek, és formálódik a pénzügyi látásmódjuk is. A FIT Program egészen nyolcadikos korukig kíséri el a diákokat. Amint a járványhelyzet lehetővé teszi, a gyakorlatorientált tehetséggondozó képzés mellett a közösség is épül a szabadidős programok, kirándulások, sportolási lehetőségek által – írják az MCC sajtóközleményében.

„Az általános iskolások szombati foglalkozásokon vesznek részt két heti rendszerességgel. Többféle témakör van, amelyekkel szélesíthetik látáskörüket, műveltségüket. Van e-learning oktatás, képzésanyagokhoz jutnak hozzá az ő szintjüknek megfelelően, és van nyelvoktatás is – román, angol, német nyelven – továbbá lesznek nyári tárborok, élményprogramok, tehát sokrétű a fiatal tehetséggondozásban a képzéscsomag” – fejtette ki Makkai Júlia. A program tevékenységei idén szeptembertől Aradon, Csíkszeredában, Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Sepsiszentgyörgyön, Szatmárnémetiben lesznek elérhetők.

Jelentkezni a fit.mcc.hu oldalon lehet, a jelentkezés feltétele a szülői ajánlás. Középiskolásoknak havonta egyszer A Középiskolás Programon belül a tanulók előadásokon és workshopokon vesznek részt, lesznek klubdélutánok, túrák, magyarországi kirándulások, nyári táborok, és havonta egy szombaton zajlik a képzés – tájékoztatott Makkai Júlia. A középiskolásoknak kínált témák palettáján megtalálható a modern kori történelem, a nemzetközi kapcsolatok, a közgazdaságtan, a pszichológia, a jog, az irodalom, valamint a magyar és angol nyelvű íráskészség-fejlesztő kurzusok is.

A középiskolásokat megszólító program 2013-ban kezdte meg működését Erdélyben, idén ősztől pedig a program tevékenységei az alábbi erdélyi városokban lesznek elérhetők: Arad, Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Székelyudvarhely. A Középiskolás Programba június 13-ig lehet jelentkezni egy szabadon választott könyv, film, sorozat vagy előadás kapcsán írt kritikai esszé beküldésével. Bővebb információ a kp.mcc.hu honlapon található.

Hajnal Csilla

szekelyhon.ro