Fidesz: az újraindítás költségvetése a 2022-es büdzsé

2021. május 4. 14:46

A Fidesz értékelése szerint a 2022-es büdzsé az újraindítás költségvetése, amelynek célja, hogy a lehető leggyorsabban lábaljon ki Magyarország koronavírus-járvány okozta gazdasági válságból.

Bánki Erik, a Fidesz frakcióvezető-helyettese keddi videónyilatkozatában, amelyet a költségvetési törvényjavaslat benyújtása kapcsán tett közzé, azt hangsúlyozta: a jövő évi költségvetés minden elemében a magyar társadalom és gazdaság érdekeit szolgálja, valamint abba az irányba mutat, hogy a lehető leggyorsabban lábaljon ki Magyarország a gazdasági válságból, a lehető legsikeresebb legyen ezen a téren is Európában, és a magyar emberek a lehető leggyorsabb érezzék a bőrükön az életszínvonal növekedését.



Az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke üdvözölte, hogy a költségvetési javaslat alappillérei a korábbi évhez képest nem változtak: továbbra is kiszámíthatóságot és biztonságot nyújt az indítvány.



Bánki Erik a jövő évi költségvetés négy fő pillérét emelte ki: a munkahelyteremtést, a családok támogatását, az adócsökkentést és a beruházások ösztönzését. Annyi munkahelyet fogunk teremteni, amennyit a válság elvett - hangsúlyozta.



A családok támogatásával kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet: az Európai Unióban GDP-arányosan Magyarország költi erre a célra a legtöbbet, a nemzeti össztermék 4 százalékát.



Az adócsökkentésre rátérve azt emelte ki: 2011 óta minden költségvetésben szerepel adócsökkentés valamilyen terület számára, jövőre pedig ennek legnagyobb nyertesei a 25 év alattiak lesznek, aki személyi jövedelemadó mentességet kapnak. Hozzátette: az adócsökkentések révén a magyar családoknál és vállalkozásoknál 2022-ben 423 milliárd forint marad.



A beruházásösztönzésről szólva örömtelinek nevezte, hogy az utóbbi években nemcsak a külföldi, hanem a hazai nagyvállalatok és a kkv-szektor beruházásai is emelkednek.



A Fidesz frakcióvezető-helyettese arra is rámutatott: a nyugdíjasok támogatásáról sem mondott le a kormányoldal, hiszen jövőre egy félhavi nyugdíjat visszaad a kormány abból, amit a "Gyurcsány elvett" az idősektől, ez pedig 160 milliárd forintnyi többletjövedelmet jelent. Emellett - folytatta - nyugdíjprémiumot is fizetnek majd 2,6 millió nyugdíjasnak 26 milliárd forint értékében.

Bánki Erik szerint megalapozottnak tekinthető, hogy jövő évi költségvetés 5,2 százalékos gazdasági növekedéssel illetve 5,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol.

Hozzátette: az infláció mértékét 3 százalékra tervezik, ami a gazdasági növekedés szempontjából "abszolút segítség", a társadalom számára pedig "még egy elviselhető szintet jelent". A 233 milliárd forintnyi tartalék pedig felelős gondolkodásról tanúskodik - állapította meg.

Kijelentette: a Fidesz-KDNP elutasítja azt a válságkezelési programot, amelyet a baloldal 2008-2009-ben már egyszer megpróbált Magyarországra erőltetni. Hozzátette: a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal akkor egyhavi bért vett el a közalkalmazottaktól és az egészségügyi dolgozóktól, egyhavi nyugdíjat a nyugdíjasoktól, valamint megemelte az adókat, megszüntette a családtámogatásokat és olyan IMF hitelt vett fel, ami megkötötte az akkori kormány kezét minden pozitív döntés illetően.

Akkor a bajban nem segítették az embereket, hanem tovább növelték a terheket, ezzel ellentétben mi úgy gondoljuk, hogy a bajban is társnak kell maradni, az összefogás segíthet, mert csak együtt tudunk kilábalni a válságból - fogalmazott.

Szerinte jól látszik, hogy a baloldal most is kizárólag megszorításokban tud gondolkodni.



MTI