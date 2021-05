Grosics, Buzánszky, Lóránt... Az Aranycsapat jobbhátvédjére emlékeztek

2021. május 4. 17:47

Buzánszky Jenőre, az Aranycsapat legtovább élt tagjára emlékeztek kedden délután abból az alkalomból, hogy a kiváló labdarúgó kedden lenne 96 esztendős.

Párban a Fekete Párduccal: Buzánszky és Grosics harcol a magyar színekért – mediaklikk

A budapesti Olimpia parkban található ötkarikánál megtartott ünnepségen Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke felidézte, hogy az 1925. május 4-én született Buzánszky Jenő az Aranycsapat tagjaként részese volt annak a sikersorozatnak, amely az ötvenes években egy nemzet hitét adta vissza.



"A bűnösnek minősített magyarság az Aranycsapat világra szóló sikerei hatására visszanyerte nemzeti büszkeségét, és ismét jó volt magyarnak lenni" - fogalmazott Lomnici.



Kifejtette, személyesen tapasztalta, hogy "Jenő bácsi" tisztában volt azzal: egy egész ország vár példamutatást az egykori Aranycsapat tagjaitól. A hagyományok ápolása mellett ezért rendszeresen részt vett jótékony célú rendezvényeken is. Emlékeztetett arra, hogy az Aranycsapat Testület legitimitását is az egykori kiváló jobbhátvéd felkérése adta, és az egész Kárpát-medencére kiterjedő programsorozat nélküle nem jöhetett volna létre.



Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő, a testület alelnöke arról beszélt, hogy Buzánszky egyik híres mondása szerint "a sportolónak le kell tudni mondania egyes dolgokról ahhoz, hogy sikeres legyen". Felhívta a figyelmet arra, hogy a legendás együttes tagjainak évtizedeken át mennyi mindent kellett feláldozniuk azért, hogy olimpiai bajnokok és világbajnoki ezüstérmesek legyenek.



Kiemelte: Buzánszkyék a magyar futball legfényesebb sikerét az ország történelmének egyik szörnyű korszakában érték el. Ugyanakkor a vírussal terhelt világban, a ma depresszióra hajlamos emberéből nagyon hiányzik az a kiegyensúlyozott, derűs bizakodás, ami őket jellemezte.



"Jusson eszünkbe mindig az a jókedv és pozitív életszemlélet, amely Jenő bácsiékat végig vezette az életen, és merítsünk ebből mi is most erőt" - jelentette ki Bajkai István.



Ifjabb Buzánszky Jenő azt hangsúlyozta, hogy édesapja a pályafutását csatárként kezdte, és azért válhatott belőle olyan sikeres hátvéd, mert jól ismerte a támadók minden trükkjét. Elmondta, hogy azért vállalt el minden felkérést, mert a sport által annyi szeretetet és pozitív élményt kapott, hogy úgy érezte, neki ezeket kötelessége visszaadni az emberek, a szurkolók felé.

A rendezvény végén az Aranycsapat Testület tagjai, valamint Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző Testület és az FTC Baráti Kör elnöke, valamint Papp Tamás, a legendás ökölvívó Papp László unokája az olimpiai ötkarikánál elhelyezték a megemlékezés virágait.

