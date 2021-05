Tíz éven belül eltűnhet a klasszikus ügyfélszolgálati irodák többsége

2021. május 4. 19:14

Az elektronikus aláírás, e-hitelesítés széles körű elterjedésével a klasszikus ügyfélszolgálati irodák többsége tíz éven belül eltűnhet - állítja a Netlock.

Az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezető fejlesztője az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kifejti: az elektronikus aláírás, e-hitelesítés technológiájának alapját 25-30 évvel ezelőtt hozták létre. Ez az úgynevezett "nyilvános kulcsú infrastruktúrán" alapuló titkosítás és azonosítás, ami lehetővé teszi lényegében bármilyen irat elektronikus aláírását és távoli hitelesítését.



A közleményben Espán Zsolt a Netlock ügyvezetője szerint több oka is van, hogy miért járnak az emberek az ügyfélszolgálatra, noha távolról is tudnának ügyet intézni.

Egyrészt, mert eddig kicsit körülményes volt az e-aláíráshoz szükséges azonosítás és tanúsítvány kiváltása. Másrészt az eddig használt szoftvereknek viszonylag komplikált volt a használata, harmadrészt, még mindig ragaszkodnak a papírhoz az emberek. A koronavírus-járvány, illetve a szükségessé váló távolságtartás azonban digitális robbanást eredményezett - mutatott rá Espán Zsolt.



A közlemény szerint az új igényekre reagálva jelent meg tavaly december végén egy jogszabály, amely lehetővé tette, hogy videohívás útján is át lehessen esni az azonosítási folyamaton, amely szükséges, hogy bárki hozzájusson az e-aláíró tanúsítványhoz. Ez azért jelentős változás, mert korábban be kellett menni az egyes hitelesítés szolgáltató - például a Netlock - ügyfélszolgálatára, hogy ott ellenőrizni tudják, az e-aláírást igénylő személy azonosságát.



Espán Zsolt hozzátette, a technológia terjedéséhez hozzájárul, hogy magánszemélyek most ingyenesen válthatnak ki e-aláírást.



A Netlock úgy véli, lényegében minden adott ahhoz, hogy a tavalyi trend folytatódjon, és egyre többen váltsanak e-aláírásra. A fogyasztói igények a távügyintézés felé tolódnak, és ezt a szolgáltatók is követni fogják: le fogják építeni a klasszikus ügyfélszolgálati irodákat, hiszen ez olcsóbbá, gyorsabbá teszi a működésüket.



A Gattyán György által alapított, öt országban jelenlévő Docler cégcsoport tulajdonában álló Netlock az elektronikusan hitelesített üzleti megoldások vezető fejlesztője, szolgáltatója és integrátora Magyarországon. Szolgáltatásaival több tízezer felhasználó havonta több millió e-aláírási tranzakciót hajt végre.





A Netlock árbevétele 2019-ben 1,1 milliárd forint volt, amelyhez képest 2020-ban 50 százalékos növekedést ért el a vállalat.

MTI