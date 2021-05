Június második felétől életbe lép az európai zöldigazolvány

2021. május 4. 19:45

Világos és egyszerű szabályokra van szükség az európai és nemzetközi idegenforgalom újraindítására Mario Draghi olasz miniszterelnök szerint, aki az európai zöldigazolvány június második felétől számított életbe léptetését jelentette be a G20 országcsoport turisztikai minisztereinek tanácskozását követően Rómában kedden.

Draghi – corriere.it

A találkozót záró online sajtótájékoztatón Mario Draghi kijelentette, Olaszország alig várja, hogy újrainduljon a turisták érkezése.





Hozzátette, hogy az Európai Unió koronavírus elleni védettségi dokumentumának bevezetésére várva Róma már május második felében bevezet egy nemzeti zöldkártyát, mellyel az olasz és külföldi turisták szabadon, karanténkötelezettség nélkül mozoghatnak az országban, a városok és a tartományok között is.



"A világ ismét Olaszországba akar utazni, és mi készen állunk a látogatók fogadására. Gyertek Olaszországba nyaralni!" - jelentette ki Mario Draghi.



Hozzátette, biztos benne, hogy az idegenforgalom "erősebb lesz, mint valaha". Kifejtette, hogy "világos és egyszerű" szabályokra van szükség a turizmus ismételt működtetésében.



Több kommentátor hozzátette, hogy mindehhez Olaszországban fel kell gyorsítani az oltási folyamatot, mivel egyelőre a lakosság egynegyede kapott védőoltást, és május végéig a számítások szerint csak a 65 év felettiek beoltását tudják befejezni.



"Minél előbb lép életbe az európai digitális zöldigazolvány, annál jobb" - jelentette ki az újonnan létrehozott olasz turisztikai minisztérium vezetője, Massimo Garamaglia. Közölte, hogy az uniós belső piaci biztostól, Thierry Bretontól a zöldigazolvány minél gyorsabb bevezetését sürgette az "európai védettségi dokumentum kiterjesztésével olyan unión kívüli országokra is, melyek újra akarják indítani az Európába tartó vagy onnan érkező idegenforgalmat". Példaként az amerikai és a nagy-britanniai turistákat említette.



A februárban alakult Draghi-kormány külön miniszterre bízta a turisztikai ágazatot, amelyet a Liga politikusa vezet. Massimo Garamaglia adatai szerint az olaszországi idegenforgalom a koronavírus-járvány több mint egyéves időszaka alatt 28 milliárd eurótól esett el, ami a GDP másfél százalékát teszi ki.



A miniszter kulcságazatnak nevezte a turizmust a gazdasági gépezet újraindításában. Kijelentette, a dél-olaszországi térségeknek, valamint a válságtól leginkább sújtott fiataloknak és nőknek a turizmus nyújthat segítséget.



Úgy vélte, hogy a látogatók visszacsalogatásához a továbbra is este tíz órakor életbe lépő kijárási tilalom kitolása szükséges. A miniszter szerint az olasz idegenforgalom a rekordbevételű 2019-es évhez térhet vissza.



"A járvány miatt olyan, mintha egy autóverseny pályáján baleset miatt a biztonsági jármű mögött haladnánk most mindannyian közös sebességgel, de ahogy újraindul a verseny, az fog győzni, aki gyorsabban hajt, és Olaszország az elsők között akar lenni az idegenforgalmi versenyben" - jelentette ki Massimo Garavaglia.



Az iparilag fejlett országokat tömörítő G20 csoport tagállamai interneten egyeztettek Róma elnökségi évében. Massimo Garavaglia elmondta, hogy a kormányok idegenforgalmi felelősei Róma hét dombjára utalva hét irányelvet fektettek le, melyek a biztonságos mobilitás, válságkezelés, ellenálló képesség, integráció, zöld átalakulás, digitális átmenet, befektetés és infrastruktúra címet kapták.



MTI