Koronavírus - Nyitva van az online időpontfoglaló az oltásra

2021. május 4. 20:22

A még beoltásra váró regisztráltak az online időpontfoglalóban is tudnak oltást foglalni a kórházi oltópontokra - közölték a koronavirus.gov.hu oldalon kedden.

A kormányzati portál tájékoztatása szerint jelenleg Sinopharm- és AstraZeneca-oltásra lehet időpontot foglalni, illetve azok a regisztráltak, akik erről a Vakcinainfótól SMS-t kapnak, már Szputnyik oltásra is tudnak jelentkezni a május 6. és 11. közötti időszakra.



Hangsúlyozták: a Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen. A kórházi oltópontokon minden vakcinából annyit tudnak felkínálni, amennyi épp rendelkezésre áll.



Azt írták: a Pfizer-oltásra az időpontok elfogytak, mert nincs beadható Pfizer-vakcina. A kedden érkezett Pfizer-szállítmány egyik részét második körös oltásokra kell felhasználni, másik részéből pedig a 16-18 évesek beoltását kezdik meg, mert a korosztály oltására csak ez a vakcina rendelkezik engedéllyel.



Kiemelték: az oltási programban elérkeztünk az egyéni felelősség szakaszába, az eredményes vakcinabeszerzéseknek köszönhetően már nem a vakcinamennyiségen múlik, ki mikor kapja meg az oltást.



Az oltási program további felgyorsítása érdekében minden regisztrált számára elérhető vált az online időpontfoglaló a kórházi oltópontokra a www.eeszt.gov.hu oldalon.

Hozzátették: az időpontfoglalót csak az érvényesített regisztrációval rendelkezők tudják használni, akiknek már ellenőrizték az adatait. Erről a https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/ oldalon kérhetnek információt.



Azok, akik még nem regisztráltak, ezt a vakcinainfo.gov.hu honlapon tehetik meg.



Az időpontfoglalóba a taj-szám és a születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Itt kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány órakor, melyik településen és ott melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Hangsúlyozták: mindenki csak egy foglalást tud tenni saját részre, ami nem módosítható, és mindenki ugyanott kapja meg a második oltást is, ahol az elsőt.



Az időpontfoglalásról visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető emailt is kapnak a regisztráltak - írták.



Azt kérték, aki szeretne oltást kapni, mielőbb foglalja le az időpontot, és akkor pontosan jelenjen meg. Az oltásra személyi igazolványt, taj-kártyát, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőleg a kinyomtatott foglalás-visszaigazolást is vinni kell.



Közölték: időpontot csak azok foglalhatnak, akik még egyáltalán nem kaptak oltást; akiknek már beadták az első oltást, azok a másodikhoz is ugyanott jutnak hozzá. Akik már foglaltak időpontot, de a háziorvosuk is hívja őket oltásra, azoknak jelezniük kell, hogy már van időpontjuk, hogy a háziorvos másnak is felajánlhassa a vakcinát.

Ha valaki a lefoglalt időpontban nem tud megjelenni, akkor is jogosult marad az oltásra a későbbiekben - írták.

Hozzátették: a hatósági házi karanténban levők nem mehetnek oltásra.

A tájékoztatás szerint a krónikus betegek az AstraZeneca-vakcina alkalmazási előírása szerint olthatók be, a Sinopharm-vakcina az egyensúlyban tartott, megfelelően kezelt krónikus betegeknek adható. A Szputnyik vakcinát pedig bizonyos, az alkalmazási előírásban rögzített kockázati krónikus betegeknek nem adják.

Az aktív betegek nem olthatók be, a várandósok pedig Pfizer- vagy Moderna-vakcinát kaphatnak, így ők most nem tudnak időpontot foglalni.

Már azok beoltására is van lehetőség, akik három hónapon belül estek át a fertőzésen, az olthatóságról minden esetben az oltóorvos dönt.



MTI