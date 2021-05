Fedett kerékpáros pálya épül még az idén Kőbányán

2021. május 5. 14:56

Az év végéig 700 millió forintos állami támogatásból Kőbányán megépül Magyarország első fedett kerékpáros fapályája. A velodrom nemcsak a versenysportot szolgálja majd, de alkalmas lesz arra is, hogy a gyerekek időjárástól függetlenül a gyakorlatban tudják benne elsajátítani a kerékpározás alapjait.

Mivel idehaza jelenleg nincs fedett kerékpáros pálya, ezért Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős kormánybiztos a szerdai sajtótájékoztatón a kerékpársport és az egész magyar kerékpározás ünnepének nevezte a mai napot. Utalt rá, hogy a Magyar Kerékpáros Szövetség az Emmi évenkénti infrastruktúra támogatásaiból 2014 óta 370 millió forintot gyűjtött össze erre a célra, ám ez nem lett volna elegendő a kivitelezéshez, ezért április 26-i döntésével a kormány 337 millió forinttal kiegészítette az összeget.

"Így már megkezdődhettek a kivitelezési munkák, és bízom abban, hogy 270 nap alatt megvalósul a projekt" - fogalmazott a kormánybiztos, aki kiemelte: a Kőbányai BringAréna a Sportliget egyik ékköve lesz.

Princzinger Péter, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Velodromot nemcsak a pályakerékpárosok, hanem a sportág többi szakágának versenyzői is használni fogják, és végeznek majd benne edzéseket. Utalt rá, hogy a kerékpározás népszerűsége ma páratlan, a 9,7 millió magyarból ugyanis 6,5 milliónak van saját biciklije és további egymillió is használ még kerékpárt.

Eisenkrammer Károly, a Vuelta Sportiroda igazgatója, a projekt vezetője azt mondta, Európában szinte egyedülálló, hogy egy olyan országnak, amelynek van kerékpásportja, nincs fedett pályája.

"Húsz, harminc, de inkább ötven éves adósságot törlesztünk a velodrom megépítésével" - hangsúlyozta, majd utalt arra, hogy a magyar pályakerékpáros versenyzők eddig Bécsbe voltak kénytelenek kiutazni ahhoz, hogy edzhessenek.

A Kőbányai Önkormányzat 15+5 évre biztosítja a Sportliget területén azt a másfél hektáros telket, ahol a létesítmény felépülhet. D. Kovács Róbert, a X,. kerület polgármestere úgy fogalmazott, hogy a pálya egy olyan helyszínen valósulhat meg, amely a sport szolgálatára hivatott, hiszen a közelében több szabadtéri sportpálya mellett a közelmúltban egy futókört is építettek, felújították az Újhegyi Uszodát és egy aszfaltos pumpapályát is terveznek létesíteni.

Óberling József rendőrezredes, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője, a Balesetmegelőzési Bizottság ügyvezető elnöke megállapította, a létesítmény egyik fontos eleme lesz, hogy a pálya közepén tanulási lehetőséget biztosítanak a fiataloknak arra, hogy a kerékpározás gyakorlati fogásait is el tudják sajátítani.

A Kőbányai BringAréna ugyan nem mérhető egy nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas, több ezer nézőt is befogadni képes, fedett csarnokhoz, mégis hatalmas lépés a sportág életében. A 4500 négyzetméter alapterületű , fémszerkezetű ponyvacsarnokban egy 200 méter hosszú, 6 méter széles, döntött kanyarú fapályát helyeznek el. A csarnokban lesz egy alagút, hogy a pálya belsejébe biztonságosan be lehessen jutni a kerékpárosok zavarása nélkül, ezen kívül egy vizes blokk szolgálja ki a sportolókat és a 100 fős lelátón helyet foglaló nézőket.

A csarnokot és az alépítményeket a Szeghi Stúdió tervei alapján a közbeszerzésen nyertes Graboplan Kft. készíti el., a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) elvárásainak megfelelő, 3. kategóriás fapályát a német Velotrack szállítja. Az épület a sátor jellege miatt nem lesz fűthető, de évente 300 napon át lehet majd használni.

MTI