Blinken: Washington senkitől nem kéri, hogy Amerika és Kína között válasszon

2021. május 6. 12:23

Washington senkitől nem várja el, hogy Amerika vagy Kína között válasszon - mondta csütörtökön Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Leszögezte azt is, hogy az amerikai kormány változatlanul rossz ötletnek tartja az Északi Áramlat 2 orosz földgázvezeték megépítését.

Blinken, aki a hét vezető ipari hatalom (G7) szerda este véget ért londoni külügyminiszteri értekezletén vett részt, a BBC rádió közéleti 4-es csatornájának csütörtök délelőtti magazinműsorában kifejtette: az orosz-német beruházásként készülő Északi Áramlat 2 vezeték építése Oroszország érdekeit szolgálja, Európa és az Egyesült Államok érdekeivel viszont ellentétes.

Az amerikai külügyminiszter szerint a Balti-tenger alatt épülő vezetékrendszer az Európai Unió saját energiabiztonsági alapelveinek is ellentmond, hiszen az EU is arra törekszik, hogy ne egyetlen országtól függjön jelentős részben energiaellátása, de a beruházás hátrányosan érinti Lengyelországot, Ukrajnát és több más fontos európai országot is.

Az Egyesült Államok és Oroszország viszonyáról szólva Antony Blinken a BBC-interjúban kijelentette: amikor Moszkva meggondolatlanul vagy agresszív módon cselekszik - ahogy ezt a kibertámnadásokkal, az amerikai választási folyamatba történt beavatkozással vagy Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus ügyében is tette -, azt Washington nem hagyja válasz nélkül.

Ugyanakkor az amerikai kormány abban érdekelt, hogy stabilabbak, kiszámíthatóbbak legyenek az orosz-amerikai kapcsolatok, és ha Moszkva is ezt az utat választja, akkor vannak olyan területek, amelyeken az Egyesült Államok és Oroszország kölcsönös érdekek alapján együttműködhet - mondta az amerikai külügyminiszter.

Blinken ugyanezt a G7-értekezleten is hangsúlyozta.

A londoni miniszteri találkozót bevezető vasárnapi sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy Washington - jóllehet válaszolna bármilyen meggondolatlan vagy agresszív orosz lépésre - nem törekszik az Oroszországgal fennálló feszültség további eszkalációjára, a viszony éleződése helyett azt szeretné, ha Oroszországhoz fűződő kapcsolatai stabilabbak, kiszámíthatóbbak lennének.

"Ha Oroszország lépéseket tesz ebben az irányban, mi is így teszünk" - mondta Blinken a londoni G7-értekezletet bevezető sajtóértekezletén.

A csütörtöki BBC-interjúban a Kínával fenntartott amerikai viszonyrendszerről Antony Blinken azt mondta: az Egyesült Államok nem arra törekszik, hogy "kordába szorítsa vagy visszafogja" Kínát.

Washington elismeri, hogy vannak országok, amelyek érdekeltek a Kínával ápolt kapcsolatokban, és az amerikai kormány nem fogja azt mondani ezeknek az országoknak, hogy választaniuk kell Amerika vagy Kína között - fogalmazott az amerikai külügyminiszter.

Blinken szerint az amerikai kormány ugyanakkor előnyben részesíti bizonyos alapelvek, mindenekelőtt a szabályokra alapuló nemzetközi rend fenntartását, mivel ennek a rendszernek a kialakításába az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és sok más ország nagyon sok munkát fektetett az elmúlt több nemzedéknyi időben.

Ha valaki megpróbálja aláásni ezt a rendszert, például úgy, hogy nem tartja magát a játékszabályokhoz vagy a vállalt kötelezettségekhez, "akkor a sarkunkra állunk és tudatjuk, hogy ez nem elfogadható" - mondta az amerikai külügyminiszter.

Blinken szerint ez önmagában nem csak Kínára vonatkozik, ennek az álláspontnak a célja a szabályokra épülő nemzetközi rend fenntartása, mert ez béke és a jólét legjobb garanciája.

Hozzátette ugyanakkor: az egyes országoknak nagyon gondosan meg kell fontolniuk, hogy Kína milyen természetű beruházásokat hajt végre gazdaságukban, különös tekintettel a stratégiai jelentőségű területeken eszközölt kínai befektetésekre.

Antony Blinken szerint azonban az Egyesült Államok ezzel nem azt mondja, hogy semmiféle üzleti kapcsolatot nem szabad fenntartani Kínával.

MTI