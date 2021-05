Bogdán van, Dzsudzsák nincs – Marco Rossi keretet hirdetett

2021. május 6. 13:55

Marco Rossi keretet hirdetett, harminc labdarúgó kezdi meg a felkészülést jövő hétfőn az Európa-bajnokságra. A keret több érdekes nevet tartalmaz, de a kapitány elsősorban a selejtezőkön sikeres játékosaiban bízik.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a június 11-én kezdődő Európa-bajnokságra május 17-től kezdődő felkészülésre a bő keretét.

Ebben harminc játékos kapott helyet. Érdekesség, hogy Marco Rossi meghívta az edzőtáborba Bogdán Ádámot, a Ferencváros kapusát is. A hússzoros válogatott Bogdán Ádám legutóbb a 2016-os Eb-t megelőzően, 2016. március 26-án szerepelt a válogatottban, a horvátok elleni 1-1-es döntetlennel zárult felkészülési meccsen. Sokáig úgy tűnt, akár az Eb-keretbe is bekerülhet, de az akkori szövetségi kapitány, Bernd Storck végül nem vitte el a franciaországi tornára.

Bogdán Ádám öt év után tér vissza a keretbe Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az Eb-részvételt kivívó játékosok mellett az OTP Bank Liga góllövőlistáját vezető Hahn János meghívását már korábban bejelentette Marco Rossi, így az MTK-ban kitűnő teljesítményt nyújtó és az azóta az FC Dallashoz szerződő Schön Szabolcs és a Puskás Akadémiában szereplő Spandler Csaba meghívása az első számú meglepetés a keretben. Dzsudzsák Balázs nincs a névsorban, így ő lemarad az Eb-ről.

– Ahogy korábban már többször elmondtam, főként azokra a játékosokra számítok, akik oroszlánrészt vállaltak az Eb-kijutásból és a Nemzetek Ligája-feljutásból – összegzett Marco Rossi. – Ugyanakkor az is fontos szempont volt, hogy többségük többnyire játékban legyen, rendszeresen játsszon a klubjában. Az egyetlen kivételt Szoboszlai Dominik jelenti, aki januári klubváltása óta nincs játékban, azonban jelenleg ő az első számú tehetségünk, a válogatott egyik kulcsembere. Ha június 1-jéig megfelelő állapotban lesz, akkor számítani fogok rá a szűk keretben is. Ha viszont nem, akkor kénytelenek leszünk visszaengedni klubjához.

Rossi az M4 Sporton közvetített sajtótájékoztatón az RB Leipzig játékosa kapcsán arról is beszélt, hogy optimista, ezért abban reménykedik, a felkészülési mérkőzéseken már játszhat. Hozzátette, tudomása szerint már nincsen fájdalma és az erőnléte kilencven százalékos.

A kimaradók tekintetében Rossi kifejtette, a Herthában futballozó Dárdai Márton még nem döntött, hogy a magyar válogatottban szeretne-e szerepelni, a korábbi csapatkapitány Dzsudzsák Balázs pedig a másodosztályú DVSC-ben játszik, ami kizáró ok a mindenki által ismert válogatási elvei alapján. Bese Barnabás és Könyves Norbert nem, vagy alig játszott az utóbbi hónapokban sérülés miatt, rájuk ezért nem számít.

"Bolla Bendegúz már korábban keretben volt, aztán erőnléti problémája volt, azért nem hívtuk be, de őt már régóta figyelemmel követjük. Az NB I gólkirálya, Hahn János több támadó poszton is bevethető, míg Schön Szabolcs gyors baloldali játékos, aki jó teljesítményt nyújtott" - beszélt az MTI érdeklődésére az újoncokról Rossi. Rajtuk kívül a Puskás Akadémia védője, Spandler Csaba és kapusa, Tóth Balázs nem öltötte még magára a címeres mezt.

A nagy visszatérő, a válogatottban legutóbb öt éve szerepelt Bogdán Ádám, akiről úgy nyilatkozott, hogy már ősszel is gondolkodtak a meghívásán Kovácsik Ádám sérülését követően, de végül az az öt meccs győzte meg őt és a stábját, amelyen pályára lépett a bajnok Ferencvárosban.

"Kényelmetlen és kellemetlen ellenfelek akarunk lenni az Eb-n. A riválisoknál frissebbek lehetünk, ha nem is a mérkőzésszám miatt, hanem a lejátszott meccsek intenzitása és a BL-lel járó lelki stressz miatt" - fogalmazott Rossi, aki az MTI kérdésére kifejtette, indokolt volt a keretek létszámának emelése 23-ról 26 főre. Neki ez azért is könnyebbség, mert a sűrű tavaly őszi program során is volt, hogy ekkora létszámú kerettel dolgozott.

Kiemelte, a szűkítés, amelyre a foglalkozások alapján az ausztriai edzőtáborban kerül sor, ugyanolyan nehéz lesz, mint a bő keret kihirdetése volt. A felkészülési ellenfelek, Ciprus és Írország kapcsán azt mondta, nincsenek azon a szinten, mint az Eb-csoportellenfelek, de hiába szeretett volna élcsapattal is megmérkőzni, nem találtak megfelelő időpontot, ezért az nem jött össze.

A magyar válogatott bő kerete

Marco Rossi az Európa-bajnokságra 26 játékost nevezhet majd. A magyar válogatott felkészülési programja már ismert. Május 17-én kezdődik a felkészülés Telkiben, javarészt az itthon játszó, a bajnoki szereplésüket egy héttel korábban befejező futballistákkal. Május 25-től az ausztriai edzőtáborba utazik a csapat, a keret ott válik teljessé a németországi légiósok csatlakozásával. Rossi a tervek szerint június 1-jén hirdeti ki a szűkített Eb-keretét. Június 4-én Ciprussal, június 8-án pedig Írországgal játszik felkészülési mérkőzést válogatottunk, a tervek szerint az újpesti Szusza Ferenc Stadionban a június 15-i, Portugália elleni Eb-rajtot megelőzően, amikor már a Puskás Arénában fogadják a mieink az Eb-címvédőt.

MNO - MTI