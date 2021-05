Belgiumban meghaladta az egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma

2021. május 6. 22:27

Meghaladta az egymilliót a koronavírussal fertőzöttek száma Belgiumban, miközben a járványadatok harmadik hete csökkenést mutatnak az országban. Luxemburg a járvány visszaszorítására bevezetett egyes rendkívüli intézkedések fokozatos feloldását jelentette be.

Az illetékes belga közegészségügyi intézet csütörtöki tájékoztatása szerint a járványügyi adatok több hete tartó csökkenése mellett a pandémia kitörése óta 1 003 746 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt eredménye, és a kialakult betegség miatt 71 054-en kerültek kórházba az országban.

Az elmúlt hét nap adatait tekintve átlagosan naponta 2957 fertőzéses esetet jegyeztek fel, szemben a múlt hét közepén közölt, 3500-nál is magasabb esetszámmal. Az adat 15 százalékkal marad el a múlt csütörtökitől. A belga kórházakba a hét folyamán átlagosan naponta 180 koronavírusos beteget szállítottak, ez 12 százalékkal alacsonyabb az előző hétnapos időszakhoz képest. Kórházban jelenleg 2482 embert kezelnek koronavírus-fertőzéssel (ez 9 százalékos csökkenést jelent), közülük 757 beteget ápolnak intenzív osztályon. Ez utóbbi adat 15 százalékkal marad el az előző hét számaitól. Lélegeztetőgépre jelenleg 470 ember szorul. Naponta átlagosan 37 ember halt meg a vírus okozta Covid-19 betegségben és szövődményeiben, 8 százalékkal kevesebben, mint egy hete. A járvány kezdete óta 24 406-an haltak meg a fertőzés szövődményeiben Belgium-szerte.

A luxemburgi sajtó a koronavírus-járvány visszaszorítására hozott intézkedések fokozatos feloldásáról számolt be csütörtökön.

Xavier Bettel luxemburgi miniszterelnök bejelentette, hogy az éttermek és a bárok, amelyek a teraszaikat már hetek óta nyitva tarthatják, beltérben csakis koronavírus ellen beoltott, illetve friss negatív vírusteszttel rendelkező vendégeket fogadhatnak március 16-tól. Az országos éjszakai kijárási tilalom este tizenegy óra helyett éjféltől tart majd reggel hat óráig.

Beszámoltak arról is, hogy a nagyhercegség kísérleti jelleggel digitális rendszert vezet be a külföldi utazás megkönnyítésére. A május 10-től tesztüzemmódban működő rendszer a beoltottak mellett a Covid-betegségből felépült, vagy a közelmúltban negatív vírusteszt-eredményt mutató utazóknak is lehetővé teszi a korlátlan ki- és beutazást.

A luxemburgi egészségügyi minisztérium legfrissebb jelentése szerint a koronavírussal összefüggő fertőzési adatok több hete kis mértékben csökkenő tendenciát mutatnak. A hét folyamán átlagosan 1119 embernél mutatták ki a vírust, s ez 9 százalékkal marad el a múlt heti adatoktól. Kórházakban az előző héten közölt 71-gyel szemben jelenleg 58 koronavírussal fertőzött beteget kezelnek, közülük intenzív ellátásban 34-en részesülnek. A koronavírus okozta betegségből felgyógyultak száma 62 779-ről 64 094-re emelkedett. A betegséghez köthető halálozások száma szintén emelkedett: a héten 9-en haltak meg a múlt heti öttel szemben a fertőzés szövődményeinek következtében. Az elhunytak átlagéletkora 76 év volt.

A járvány kezdete óta 68 020-an kapták el a koronavírus-fertőzést és 801-en haltak meg a szövődményekben Luxemburgban.

MTI