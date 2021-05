Ellencsapás az alvilágra: kamerákat telepítettek Pécs keleti városrészében

2021. május 7. 08:58

Az erőszakos bűntények és az illegális hulladékelhelyezés visszaszorulását is várják azoktól a térfigyelő kameráktól, amelyeket egy 2019-ben elindított program folytatásaként Pécs keleti városrészében telepítettek a közelmúltban - tájékoztatta a baranyai megyeszékhely önkormányzata az MTI-t.

Közleményükben azt írták: az önkormányzat az erőszakos cselekmények, a bűnelkövetések és a jogsértések magas száma miatt döntött úgy, hogy a keleti városrészben két éve kihelyezett 21 kamerát további nyolccal egészíti ki.



A mintegy tízmillió forintos fejlesztés során olyan helyekre telepíttették a kamerákat, ahol az elmúlt időszakban megszaporodtak a szabálysértések, például egy az elmúlt két évben kétszer is kirabolt pénzintézet környékén is helyeztek el térfigyelőt.



A berendezések képeit - ahogy az összes pécsi, önkormányzati tulajdonú térfigyelőnél - a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság épületében kialakított térfigyelő központban a közterület-felügyelet munkatársai napi 24 órán át figyelik, és ha törvénytelenséget észlelnek, riasztják a járőröket - ismertették.



Hangsúlyozták: a térfigyelő kameráknak a bűncselekmények elkövetőinél visszatartó erejük van, emellett a szabálysértők felkutatását és felelősségre vonását is segítik.



Az önkormányzat az elmúlt tíz évben több lépcsőben fejlesztette térfigyelő kamerarendszerét, legutóbb 2019-ben bővült a hálózat.



A beruházással 131-re nőtt a bűnmegelőzésben és a szabálysértések gyors felderítésében segítséget nyújtó térfigyelő kamerák száma a baranyai megyeszékhelyen - tudatták.



MTI