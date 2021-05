Az apát gyanúsítja a rendőrség egy 2004-es csecsemőgyilkoság ügyében

2021. május 7. 10:14

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (PMRFK) befejezte egy 2004-es csecsemőgyilkossági ügy vizsgálatát, és arra jutott, hogy az apa ölte meg az újszülöttet.

A PMRFK azt közölte pénteken a police.hu oldalon, hogy egy Péteri külterületén lévő szeméttelepen találták meg 2004. szeptember 24-én délelőtt egy újszülött becsomagolt holttestét. Az igazságügyi orvosszakértő megállapítása szerint érett, életképesen világra jött kisfiú volt az áldozat, halála erőszakos módon, eltitkolt, elhanyagolt szülés, ellátatlanság, magára hagyottság, kihűlés miatt következhetett be, de fulladás is közrejátszhatott.



A közlemény szerint hónapokon keresztül zajlott a felderítés, ám a tanúvallomások, kikérdezések, a helyszíni szemle és a boncolás adatai nem hoztak fordulatot, a tettest nem sikerült azonosítani, ezért a büntetőeljárást felfüggesztették.



A Készenléti Rendőrség Kiemelt Ügyeket Felderítő Főosztálya 2020-ban vette elő az aktát; 2020 júniusára 55 főre sikerült szűkíteniük a szóba jöhető, Péteri településen élő anyák számát. A többgyermekes nők közül egy akkor 48 éves asszony végül vallomást tett.



A nő elmondta, hogy 2004-ben akkori férjével élt, közösen nevelték egyéves iker fiaikat, valamint előző házasságából született három gyermekét.



Kapcsolatuk megromlott, férje féltékeny volt, többször megverte, lelki és fizikai terrorban tartotta. A nő otthon egy kisfiúnak adott életet, terhességével nem volt tisztában.

Amikor a férje meglátta a gyermeket, kiabálni kezdett, felesége hiába kérte, hívjanak mentőt. Amikor az anya a fürdőszobából visszatért, sem újszülöttjét, sem férjét nem találta. Később a férfi visszatért és megfenyegette, ha bárkinek szólni mer a szülésről, megöli.



A kérdezősködő rendőröknek a nő azt hazudta, nem tud senkiről, aki a közelmúltban szülhetett - bár sejtette, hogy a megtalált halott csecsemő az ő fia. Nem sokkal később az apával elváltak útjaik, azóta újból férjhez ment, de a történtekről 16 esztendőn át hallgatott - olvasható a közleményben.



A férfit 14. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták. Az őrizetbe vett és letartóztatott gyanúsított mindent tagadott, állítása szerint fogalma nem volt a terhességről és a szülésről, sőt az akkoriban a környéken nagy port kavart halott csecsemő ügye őt is sokkolta. Feleségét sosem bántotta, apró vitáik voltak, de kezet sosem emelt rá.



A most 58 éves, monori illetőségű férfivel szemben folytatott nyomozást a PMRFK befejezte, az ügy iratait átadta az ügyészségnek - áll a közleményben.



MTI