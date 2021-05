Gulácsi 2025-ig szerződött a Lipcsével: 222 meccs, 31. születésnap

2021. május 7. 14:47

A magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Gulácsi Péter megállapodott új szerződéséről klubjával, az RB Leipziggel - számolt be a hírről a Bild című német napilap.

A világklasszis magyar kapus – DPA/Jan Vióoitas/rangado24

Az újság a pénteki számában közölte: az új szerződés értelmében a játékos további két évvel, 2025 nyaráig kötelezi el magát. Hozzátették: az eddigi szerződéssel ellentétben az új kontraktus már nem tartalmaz konkrét kivásárlási záradékot.



A Salzburgtól 2015 nyarán szerződtetett labdarúgóval kapcsolatban a Bild emlékeztetett arra, hogy a rákövetkező évtől már Gulácsi számított az első számú kapusnak, és eddig 222 meccsen állt a háló előtt a német és nemzetközi mércével is meghatározó tényezővé váló Leipzigben.



A bajnoki hajrá mellett a magyar válogatottal a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra is készülő kapus után - a lap korábbi információja alapján - a közelmúltban a Borussia Dortmund érdeklődött intenzíven. Az angol sajtó eközben a Tottenham Hotspur érdeklődéséről is írt.



A Bild akkor kiemelte, hogy Gulácsi idén a szerződésében eddig szereplő kivásárlási összeg, 13 millió euró (4,7 milliárd forint) fejében távozhatott volna.



A szakemberek által is a Bundesliga egyik legjobb, legmegbízhatóbb kapusának tartott Gulácsi csütörtökön ünnepelte 31. születésnapját.

MTI