Palkovics Portóban a kkv-k támogatásáról

2021. május 7. 21:10

Magyarországon a kis- és közepes vállalatok (kkv) a gazdaság nagyon meghatározó részét képviselik, és a kormány gazdaságpolitikájának központi eleme a támogatásuk - mondta el Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken Portóban azon a találkozón, amelyen Varga Judit igazságügyi miniszterrel közösen az európai kis- és közepes vállalatokat képviselő szövetség főtitkárával, Véronique Willems-szel tárgyalt a szociálpolitikai témákkal foglalkozó európai uniós csúcstalálkozó alkalmából.

A találkozóról a közmédiának nyilatkozva Palkovics László a szektorral kapcsolatos fejlesztendő területek közül kiemelte az innovációs, megújulási képességet, amely magában foglalja a saját termékfejlesztést és a kutatásokat is. Hangoztatta, hogy Magyarország kiemelt hangsúlyt szeretne fordítani a kutatás-fejlesztésre a kkv-k esetében a következő uniós költségvetésben. Emellett meg kell teremteni azt a támogatói környezetet is, amelyhez ezek a vállalatok fordulni képesek. Az egyetemek - különösen a vidékiek - átalakításánál ezért az egyik fontos szempont volt, hogyan tudnak a régió ilyenfajta innovációs szolgáltatójává válni - fejtette ki a miniszter.



A fejlesztendő területek közé tartozik a kkv-k digitális képessége is. Ezen a területen Magyarország nem áll túlságosan jól, értékelhető digitális vállalatirányítási rendszerrel például a kis- és közepes vállalatoknak csak a 17 százaléka rendelkezik. Az állam segíteni igyekszik nekik, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium ennek keretében elindította azt a portált, amelyen a vállalkozók hamarosan információkat érhetnek el arról is, hogyan tudnak hozzájutni digitális vállalatirányítási rendszerhez - mondta el Palkovics László.



MTI