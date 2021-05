Migránsbűnözés – Bakondi: mindennapos az embercsempészek elfogása

2021. május 7. 22:15

Magyar területen mindennapos az embercsempészek elfogása - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.

Bakondi György közölte: idén eddig 292 embercsempész ellen indult büntetőeljárás. Az elfogott migránsok száma meghaladja a 32 ezret.



Az embercsempészet világméretű, jól jövedelmező üzlet, azt a kibocsátó országokban pénzért is szervezik - tette hozzá.



Beszélt arról is: a nemzetállamok gondoskodnak a területükön élők biztonságáról, a közbiztonságról, a közegészségügyről, a nemzetbiztonságról, a járvány miatti korlátozások, szigorítások pedig különösen fékezően hatottak a határsértők mozgására. Most azonban sok országban lazítások jönnek, ami kedvez a határsértőknek.



MTI