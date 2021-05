Először csökkent története során Kalifornia állam népessége

Először csökkent az egyesült államokbeli Kalifornia állam népessége 2020-ban azóta, hogy statisztikát vezetnek róla. Szakértők a több mint 180 ezres csökkenést elsősorban a koronavírus-járványban elhunytakkal, a születésszám megcsappanásával és az elvándorlással magyarázzák - közölte a National Review című, kéthetente megjelenő konzervatív magazin pénteken.

A lap a tagállam által közzétett népszámlálási adatokra hivatkozva azt közölte, tavaly 182 083-mal csökkent Kalifornia lakossága, és kiemelte, hogy az amerikai népszámlálási hivatal már bejelentette, hogy a demokrata vezetésű tagállam emiatt várhatóan a kongresszusban is elveszít egy helyet.



Kalifornia pénzügyminisztériuma részéről azt közölték, a jövő évre népességnövekedést várnak.



Szakértők rámutatnak arra, hogy az elmúlt három évtizedben nagyon sokan költöztek el az államból, elsősorban a magas adók, a magas ingatlanárak, a hajléktalanok gyarapodó tábora és a tetemes megélhetési költségek miatt. Hozzáteszik azt is, hogy mostanáig az elvándorlást ellensúlyozta a születések száma és a bevándorlás.



Elemzők kiemelik a közbiztonság romlását is, s ezt részben a hajléktalanok számának növekedésével magyarázzák, hangsúlyozva, hogy emiatt elsősorban a tehetősebbek költöznek el, akiknek a hiányát az állam gazdasága is megérzi.



Eközben nő az elégedetlenség Kalifornia demokrata párti kormányzójával, Gavin Newsommal szemben, aki ellen petíciót is benyújtottak, hogy elmozdítsák hivatalából. A kellő számú aláírás megszerzését követően a tagállamban várhatóan novemberben tartanak kormányzóválasztást, amelyen Newsom ellen a republikánus Caitlyn Jenner indulna, aki a Fox News hírtelevíziónak adott szerdai interjújában szintén a nagyfokú elvándorlást vetette ellenfele szemére.

"Ez az állam sokat tett értem, és most azt látom, hogy a szemem előtt omlik össze" - jelentette ki Jenner, hozzátéve, hogy több kaliforniai barátja is az elvándorlók között van.



